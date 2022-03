Hildebrandt: Restitución del indulto a Fujimori se da sobre la base de un mamarracho de demanda

Este lunes, el periodista César Hildebrandt criticó el habeas corpus que desencadenó que, el último jueves, el Tribunal Constitucional ordenara el restablecimiento del indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori en diciembre de 2017.

En su podcast semanal, Hildebrandt reiteró que está a favor de que Fujimori Fujimori pase sus últimos años en su domicilio y no en el penal Barbadillo de la Diroes, debido a su delicado estado de salud.

“Yo ya dije lo que pensaba sobre la liberación de Fujimori. El problema es formal, (la restitución del) el indulto se ha dado sobre la base de un mamarracho de demanda, una cosa estrafalaria. Tenía ocho páginas frente a las 500 o 600 de Nakasaki. Han acelerado todo para soltar la cosa en el Tribunal Constitucional del cual la mitad es abiertamente fujimorista”, dijo.

El director del semanario Hildebrandt en sus trece califica, de esta manera, al recurso que presentó el abogado Gregorio Parco Alarcón, donde el letrado sostiene que mantener recluso a Alberto Fujimori “es como tener preso” a Túpac Amaru II y Francisco Bolognesi.

“Ensucia todo que el habeas corpus, que es la base de la decisión, sea tan de poca monta intelectual, tan chiflado. (...) Parco en ideas y parquísimo en sintaxis”, agregó.

En relación a la excarcelación del exmandatario, el hombre de prensa aseveró que “el indulto no significa que no sea culpable; es culpable”.

“Se le permite ir a casa, pero no es inocente, no está limpio. No puede meterse en política, no puede hacer nada que no sea, en fin, vivir sus últimos años”, señaló.

Hildebrandt sobre liberación de Fujimori: “La compasión es de los fuertes y yo me siento fuerte”

En otro punto de su programa, el periodista César Hildebrandt indicó que mostrar compasión por el estado de salud de Alberto Fujimori no es de débiles sino “de los fuertes”: “Y yo me siento fuerte”.