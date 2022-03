Alex Paredes sobre designación de Chero Medina: “No veo por qué no pueda ser idónea”

El congresista Alex Paredes de Perú Libre defendió la designación de Félix Chero Medina como ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo del interpelado Ángel Yldefonso Narro. Consideró que no se puede cuestionar a este funcionario por su desempeño como profesional, ya que desde la oposición se le recordó que fue abogado de un sentenciado por violación.

“El ejercicio de la profesión de abogado permite hacer defensas legales que luego son cuestionadas por la propia sociedad. Creo que ese antecedente no tiene por qué ser un derrotero para cuestionar la designación para la responsabilidad que se le da. Lo que estamos cuestionando es el ejercicio del trabajo de un profesional en derecho”, declaró a Canal N.

En este sentido, Alex Paredes pidió al Congreso que deje trabajar a Chero Medina y cuestionar su desempeño en el cargo si hay motivos: “Cuestionen a las personas cuando están en funciones. Todo ha quedado en archivo, todo terminó siendo archivado, hubo los recursos impugnatorios y no terminó siendo una sentencia consentida o cosa juzgada. Yo no veo por qué (la designación) no pueda ser idónea”, agregó.

No descartan interpelar a Félix Chero

Félix Chero Medina juró al cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos el sábado 26 de marzo, sin considerar que sus antecedentes por defender a un sentenciado por violación y ser condenado en primera instancia por el delito de patrocinio le pasarían factura con un sector del Congreso, que se ha pronunciado en contra de su designación y no descarta promover o apoyar una moción de interpelación en su contra, como es el caso de Renovación Popular y Somos Perú.

Por otro lado, uno de los hechos que no pasó desapercibido durante la designación del nuevo ministro de Justicia es que Chero Medina siempre ocupó cargos importantes cuando Juan Carrasco Millones estuvo integrando una cartera ministerial.

En agosto de 2021, fue designado como director general de la Defensoría del Policía y, en noviembre del mismo año, asumió la jefatura del gabinete del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa (Mindef).