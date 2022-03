Espinosa-Saldaña sobre caso Fujimori: “Lo que va a pasar en estos días es determinante”

Tras la llegada de Augusto Ferrero a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), la correlación de fuerzas ha cambiado a la interna. En “La Entrevista”, Paola Ugaz conversó con el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña sobre el fallo que da libertad al condenado Alberto Fujimori.

- ¿Cómo se dio esta votación? Aprovecharon, y lo digo sin ser cruda, que el magistrado Ramos falleció para dar esta votación y sacar un habeas corpus que no se había programado.

Hay unas especulaciones que como juez no puedo hacer. Lo cierto es que el indulto del 2017 fue cuestionado por las víctimas, fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya resolvió el caso Barrios Altos, determinó responsabilidad y fue uno de los sustentos para la condena de Fujimori, dice que se vaya a la instancia competente que es la Corte Suprema.

La competencia de un juez penal o el proceso penal para el poder judicial no termina cuando condenan a alguien; sino cuando acaba la condena y se hace una rehabilitación. Entonces no es como algunos dicen de que la Corte Suprema no tenía la posibilidad de evaluar el indulto, claro que la tenía.

El pronunciamiento es apelado por César Nakazaki y confirmado por la misma Corte Suprema. Habían pasado muchos casos pidiendo el tema Fujimori y siempre se declaraba no, no, no. De repente, el miércoles tomamos conocimiento de que había una propuesta del magistrado Blume para que el jueves se discutiera en base al caso presentado por el señor Parco, en donde identifica a Fujimori con Túpac Amaru y Bolognesi. Había pasado sin ser visto.

El ponente, cuando estamos el miércoles en otra audiencia, nos dice que se había muerto su esposa, una cosa muy dolorosa porque Ernesto Blume estuvo casado más de 40 años, y sus hijos lo querían llevar unas semanas fuera del país y, por ese contexto, tenía que meter el caso. Viajaba el viernes en la madrugada.

Quien habla y Marianella Ledesma planteamos una cuestión previa, es decir, una discusión antes de la discusión de fondo. No nos la aprobaron, la mayoría quería discutir el caso y, como pasa en un colegiado, mayoría manda.

- ¿Qué puede hacer la CIDH?

Es lamentable que ocurra esto, y lo digo a titulo personal, porque nos pone en una situación de incumplimiento de los compromisos que la corte ha establecido en el caso Barrios Altos y Cantuta. Lo que va a pasar en estos días es determinante. Justamente se está reuniendo la corte para sesionar, ya se ha planteado medidas provisionales.

- Si tienes a instituciones diciendo que esto es ilegal, ¿qué sigue?

El primer plano es cómo se da la excarcelación de Fujimori. En términos operativos, el TC tiene que comunicar a la Corte Suprema para que ejecute, esta tiene que entenderse con el INPE y, calculando plazos, Fujimori debería estar saliendo esta semana de la Diroes.

A nivel de la CIDH, los familiares han tenido la suerte que desde el día 16 marzo hasta el 8 de abril va a estar sesionando la Corte y tenía programado el caso Barrios Altos. La Corte puede hacer dos cosas: declarar sin efecto la sentencia y volvemos a la Corte Suprema o tratándose de una persona aún condenada por delitos muy graves si ya no se le puede atender en la cárcel, la Corte siempre tiene la posibilidad abierta de que, después de una análisis médico minucioso, puede irse a un sitio para ser mejor atendido.

La corte ya pidió al Gobierno peruano información hasta el día 26 y ha programado una audiencia para el día 7 de abril. Si la corte quiere, el 7 de abril puede dejar sin efecto la sentencia del tribunal o puede plantear alguna medida de análisis de la situación de Fujimori.

Entonces, lo que va a pedir es suspender los efectos de la sentencia y mandar un examen médico riguroso para ver si es cierto que Fujimori está en una situación terminal.