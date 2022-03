Procurador Javier Pacheco: Alberto Fujimori debe al Estado S/ 51 millones de reparación civil

El expresidente Alberto Fujimori le debe al Estado peruano S/ 51 millones por concepto de reparación civil por tres casos en los cuales ya ha sido sentenciado por el Poder Judicial, afirmó el procurador anticorrupción Javier Pacheco. En la actualidad, el ex jefe de Estado no registra ningún bien o propiedad a su nombre, por lo que no se puede disponer una incautación para cobrar parte de este dinero.

“Fujimori ha sido sentenciado y tiene como agraviado al Estado por tres hechos: el tema del allanamiento irregular, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a Vladimiro Montesinos. Por esos tres hechos Fujimori, adeuda al Estado 51 millones de soles aproximadamente”, declaró a RPP.

En cuanto a las posibilidades de incautar su pensión como expresidente, Pacheco refiere que esto tampoco es posible debido a que Alberto Fujimori, desde que se fugó del país a Japón en el 2000, no realizó ningún trámite para recibir su pensión como exmandatario: “Si él la tramitase, inmediatamente esa pensión va a ser embargada. Al día de hoy sumaría aproximadamente unos 5 millones de soles”, agregó.

Alberto Fujimori recuperará su libertad

El último sábado 19, un grupo de manifestantes – convocados por organizaciones civiles y sociales – se concentraron en la plaza San Martín para marchar pacíficamente en rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de aceptar un recurso que restituye el indulto otorgado a Alberto Fujimori, quien abandonará el penal de Barbadillo en los próximos días.

El habeas corpus que liberó al expresidente fue interpuesto por el abogado Gregorio Parco contra la resolución de la Corte Suprema que deja sin efecto el beneficio que, en Navidad de 2017, fue concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski para evitar ser vacado del cargo, a través de una presunta negociación con Kenji Fujimori y el grupo de congresistas denominados como los ‘Avengers’. El TC, con votos de Ernesto Blume, José Luis Sardón y Luis Ferrero falló a favor de este recurso.