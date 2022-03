“Se han ido al extremo con Kuczynski, han puesto una pena adelantada”, denuncia su abogado

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski cumplirá, el próximo mes de abril, los 36 meses de prisión domiciliaria impuestos en el marco de las investigaciones por el caso Westfield Capital. En marzo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso 30 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones en su contra por otro caso, una indagación fiscal por los aportes a campaña del 2016. En entrevista con La República, Julio Midolo, abogado del exjefe de Estado, denunció un trato diferenciado hacia su cliente, con una serie de restricciones que, asegura, resultan perjudicial para una persona de 83 años con serios problemas crónicos de salud.

Primero, ¿cuál es la situación del expresidente Kuczynski?

El Sr. Pedro Pablo Kuczynski está cumpliendo un mandato de arresto domiciliario que data del mes de abril del 2018. El próximo mes (abril) se cumplen los 36 meses; quiere decir, tres años. Él está, además, con una serie de restricciones: prohibido de comunicarse con una serie de personas, entre investigados, testigos, peritos, se le han congelado las cuentas bancarias, se le han incautado las propiedades y está totalmente aislado.

Desde su entorno más cercano acusan una condena adelantada sin tener sentencia o acusación, ¿es el caso?

Es correcto. En el caso del Sr. Kuczynski, a diferencia de otros expresidentes y demás actores políticos de alto perfil, es el único que se encuentra en una prisión domiciliaria. Ninguna de las otras personas investigadas (del ámbito político) están sometidas a restricciones de tal envergadura, pese a que en el caso del Sr. Kuczynski todas las investigaciones que él tiene están en un estado preliminar. No tiene ninguna acusación (fiscal), menos una condena que amerite que le tengan que restringir derechos en tal intensidad.

Usted señala un trato diferenciado para el expresidente Kuczynski, ¿a qué lo atribuye?

Sin lugar a dudas (hay un trato diferente). En el caso de otros expresidentes o exfuncionarios que están con acusaciones, incluso ya en juicio oral, están llevando sus procesos con comparecencia. Es algo que nosotros no criticamos porque es lo que correspondería, lo normal, pero en el caso del Sr. Kuczynski se han ido al extremo totalmente y es como si le hubiesen impuesto una pena adelantada.

¿Y por qué con Kuczynski?

Yo no podría darle una respuesta concreta, no tengo la respuesta. Yo pensaría que, en un primer momento, esto respondía a unos temas de motivación política, pero el Sr. Kuczynski ya no tiene ninguna participación política en el país. Él salió elegido por un partido política que ya ni siquiera existe y la verdad que el señor no tiene ningún interés en participar en ninguna actividad del ámbito a futuro. Lo que nos preocupa es el trato que se le da a una persona que es un adulto mayor, es propiamente un anciano, tiene 83 años.

Su contacto con la prensa es nulo, ¿el exmandatario está impedido de dar entrevistas?

Una de las restricciones que el señor tiene es la de hacer cualquier tipo de declaraciones. Si usted recuerda, hace un par de años dio una entrevista en la que no efectuó ninguna declaración respecto a las investigaciones que él tiene, sino de la pandemia, del estado de la economía a nivel internacional, sobre algunas medidas que podría recomendar en su calidad de especialista, y lo que hizo Fiscalía es inmediatamente pedir al juzgado que le revocara el arresto domiciliario y se convirtiera en una prisión preventiva y lo reingresaran a un centro penitenciario. Esto revela que el señor no puede expresarse libremente como lo hacen todos los otros políticos, expresidentes y excandidatas presidenciales.

¿Con quiénes se comunica el expresidente?

Físicamente solo con los abogados que componemos el equipo de la defensa, tiene dos enfermeras que lo atienden porque es doble turno, tiene que tener un cuidado médico las 24 horas y una persona que lo ayuda con los cuidados domésticos. Esas son las personas con las que tiene contacto real de persona a persona. Y conversa con su esposa que está en los Estados Unidos y con la menor de sus hijas, con su hermano que se encuentra en el Reino Unido, que es la única persona que en los últimos tres años ha podido venir a Perú a verlo. La última persona con la que tuvo contacto (físico) de su familia fue con su hermano Miguel Kuczynski.

Y en cuanto a su salud, ¿cuál es su situación?

El Sr. Kuczynski tiene una enfermedad al corazón crónica, tiene una hipertensión y una serie de complicaciones a nivel coronario. Él fue operado en los Estados Unidos hace casi 15 años y se le instaló una válvula protética aórtica que requiere de una revisión cada cinco años. Ya van a cumplirse 15 años y no puede someterse a esa revisión. Adicionalmente a ello, en el año 2019, se sometió a una operación y se le instaló un marcapaso. Su principal falencia es a nivel coronario y está siempre con el peligro de sufrir un infarto. Además, ha tenido cáncer a la próstata, tiene problemas psicológicos como insomnio, ansiedad y depresión, tiene una medicación prescrita por un psiquiatra.

A su prisión domiciliaria se sumó los 30 meses de impedimento de salida del país y 30 meses de comparecencia con restricciones impuestos por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el marco de la investigación por aportes a campaña del 2016, ¿cómo lo tomó?

El arresto domiciliario es por el caso Westfield Capital, adicionalmente –el martes pasado (15 de marzo)– le dieron 30 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones, sumándole una serie de restricciones a las que ya tiene. Esta es una situación que refleja lo que hemos venido señalando, que existe una animadversión en el caso del Sr. Kuczynski, quien, al contar con un arresto domiciliario, no puede ni siquiera salir de su casa. Pese a ello, se le impone una doble sanción. Esto, para nosotros, es un tangible abuso de autoridad porque se le está castigando doblemente.

Actualmente, ¿cuántos procesos afronta el expresidente?

Tienes más o menos unas cinco investigaciones. El principal es el caso Westfield; luego tiene el caso denominado IIRSA Sur por los tramos 2 y 3 (de la Carretera Interoceánica Sur), otra de los aportes de campaña del año 2016, (también) del año 2011 y por el caso de IIRSA Norte. Esos son, más o menos, los casos que se le siguen.

Entiendo que el pedido de su defensa es para que afronte sus temas legales en libertad, ¿verdad?

Lo único que nosotros pedimos es que el Sr. Kuczynski tenga el mismo derecho que todos los investigados en estos casos. Él está dispuesto, como lo hizo desde un inicio, a colaborar y afrontar las investigaciones, pero en libertad. Es lo único que exigimos y no solo para el Sr. Kuczynski, sino para cualquier ciudadano.

Finalmente, Alberto Fujimori recuperará su libertad –en los próximos días– gracias al indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017, mientras que él ahora se encuentra bajo arresto domiciliario. Vaya paradoja, ¿verdad?

Bueno, el Sr. Kuczynski lo que entiende es que se ha reafirmado lo que él sostuvo en todo momento, que el indulto que él le otorgó al Sr. Fujimori era uno totalmente legal y que cumplía con los requisitos fijados por la Constitución. Se le otorgó un indulto humanitario. El fallo del TC lo que hace es reafirmar que el Sr. Kuczynski actuó, en todo momento, conforme a sus prerrogativas establecidas en la Constitución.