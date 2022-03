“Me parecen deplorables los chats de Luciana León”, afirma Mulder

El exlegislador Mauricio Mulder se refirió a los mensajes vía WhatsApp de la ex congresista aprista Luciana León que demostrarían las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra para acusarla ante el Congreso de la República por los delitos de organización criminal y peculado doloso .

Durante una entrevista dada en la última edición del semanario Hildebrandt en sus trece el viernes, Mulder calificó de “deplorables” las conversaciones que tuvo Luciana León con su esposo Augusto Narvarte en setiembre del 2017 y donde le solicita una cuenta con el fin de que le depositen 5.000 dólares.

“ Me parecen deplorables (esas conversaciones) . Son una vergüenza. Recuerdo que la expulsamos apenas se supo el primer tema. Ese tipo de lenguaje y los temas me parecen bastante vomitivos. La lucha contra la corrupción empieza en los partidos políticos. Hemos tenido muchos casos, en muchos partidos y en el APRA históricamente. Y hemos tratado de purgarlo, pero uno nunca sabe si hemos podido hacerlo todo”, manifestó Mulder.

El dominical Punto Final difundió unos chats de Luciana León que revelarían los favores y presiones que ejerció la exparlamentaria del APRA contra exfuncionarios para favorecer contratos con autoridades del municipio de La Victoria involucradas en la organización criminal Los Intocables Ediles.

“¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos , en lo que te comprometiste con el alcalde, en su cara le dijiste que sí salían. ¡Que 55 lo manejabas! (…) Por favor, puedes hacer algo. Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia, Parece que los de abajo mandan y no el ministro. Me hacen eso y los boto ”, se lee en uno de los textos enviados por León al exministro de Economía Alfredo Thorne.

En otro chat, Luciana León y Augusto Narvarte señalaron que el depósito de 5.000 dólares —pedido anteriormente— ya se hizo. “Betsy me cuenta: ya depositaron en la cuenta de la chaparra”, escribió la excongresista. Ante ello, su cónyuge respondió: “ Le digo ¿cinco chapitas? Borra, bebé ”.