Jo-Marie Burt: “No dudo que la Corte Interamericana se pronunciará en contra del fallo del TC”

Si se toma en consideración que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó el indulto que concedió Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, la investigadora de la violencia política y derechos humanos Jo-Marie Burt considera que frente a la reciente sentencia del TC se pronunciará en la misma línea.

¿Es irreversible el fallo del TC que rehabilita el indulto que se otorgó a Fujimori en 2017? ¿La única opción es la Corte Interamericana?

Es la única opción y es bastante claro lo que va a pasar. La Corte Interamericana ya emitió su opinión sobre el indulto del 2017. Concluyó que el indulto era lesivo para los derechos y violatorio de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por lo tanto, puede tardar una semana, un mes o medio año, pero no tengo duda de que la Corte Interamericana va a encontrar que el fallo del TC es violatorio de la Convención Americana o anular directamente el fallo.

¿Cuál fue el fundamento de la Corte para cuestionar el indulto del 2017?

Que no se puede otorgar amnistías, indultos y otros mecanismos que tienen como intención garantizar la impunidad en casos de graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y Fujimori fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad como lo ha señalado la Corte Suprema, por lo tanto en su caso no es aplicable el indulto.

¿Quiere decir que la Corte Interamericana podría pronunciarse en el mismo sentido, ya que el TC lo que ha hecho es resucitar el indulto del 2017?

Exactamente, el TC ha resucitado un indulto que la misma Corte Suprema peruana y la Corte Interamericana ya han declarado que es fraudulento, nulo, violatorio de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es muy atrevido que el TC haya tomado esta decisión sabiendo que sus decisiones deben estar acordes con la Corte y la Convención.

¿Y el Estado peruano podría tomar alguna acción

He leído que el indulto a Fujimori se le otorgó mediante resolución suprema, entonces el presidente Castillo podría anular el indulto con otra resolución suprema. No soy abogada peruana, pero tengo entendido que se podría. Pero no sé si el Gobierno lo haría. Castillo se ha pronunciado hasta el momento de una manera ambigua. No ha dicho que va a combatir contra el fallo. Sin embargo, el Ejecutivo, de la mano con las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, podría recurrir a la Corte Interamericana y decir: el fallo del TC es lesivo para las obligaciones del Estado peruano, no estamos de acuerdo.

¿Cuál considera que es la parte más controversial del fallo del TC?

No es que haya una parte más o menos controversial. Todo el fallo es controversial por diferentes motivos. De la noche a la mañana el magistrado Ernesto Blume puso en la agenda el tema y otros magistrados se han quejado porque no han tenido para estudiar, y que era demasiado pronto para votar. Eso ya es irregular. Además, la Corte Interamericana señaló que el indulto del 2017 viola el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y viola la Convención Americana y ordenó al Estado peruano a revocar el indulto, lo que efectivamente sucedió con un fallo de la Corte Suprema.

Entonces, ¿el TC ni siquiera debió tomar en consideración el habeas corpus contra la anulación del indulto?

El TC, al aceptar un habeas corpus que cuestiona la anulación del indulto, desconoció los derechos de las víctimas que la Corte Interamericana ha señalado. Y también desconoció todos los elementos de fraude que dieron origen al indulto, desde los informes médicos hasta la falta de motivación, en fin. Ese indulto surgió de una serie de irregularidades. Incluso Kenji Fujimori es juzgado por intercambiar favores con Pedro Pablo Kuczynski, por canjear el indulto por votos para no ser vacado.

¿El fallo del TC afectará los procesos en curso que enfrenta Fujimori?

Sí, porque la resolución de Kuczynski concedió además del indulto el derecho de gracia. Es decir, que no podría ser juzgado por otros casos, lo cual es otro factor agravante, porque tiene pendiente el caso del asesinato de 6 personas en Pativilca, cometido por el destacamento Colina; podría ser incorporado al caso de las esterilizaciones forzadas. Hay muchas personas esperando justicia por hechos muy graves. El fallo del TC garantiza impunidad para Fujimori, para los casos en los que está sentenciado o que están en proceso.

¿Es cierto, como dicen los fujimoristas, que Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad?

Fujimori fue condenado por delitos tipificados en el Código Penal del Perú, homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Y en la misma sentencia el tribunal indica que esos delitos constituyen delitos de lesa humanidad. Ahora, el indulto no solo no se aplica en delitos de lesa humanidad. No se aplica tampoco en graves violaciones a los derechos humanos. Y nadie puede decir que los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta no fueron graves violaciones a los derechos humanos. Y el indulto no puede aplicarse en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

¿Cuánto tardará en pronunciarse la Corte Interamericana?

Confío en que la Corte Interamericana va a resolver en contra del fallo del TC.

¿Más rápido que en el caso del indulto del 2017?

Creo que sí.