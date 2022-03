Espinosa-Saldaña: Si el TC deja de ser el mediador, “la solución es la calle y eso es más peligroso”

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña se refirió al reciente fallo del Tribunal Constitucional que revierte la sentencia de la Corte Suprema, emitida en octubre de 2018, la cual ordenó el regreso a prisión del exdictador Alberto Fujimori. Ante ello, Espinosa-Saldaña consideró que el organismo constitucional ha adquirido un rol de “componedor de conflictos” y señaló que es preocupante que eso se pierda, pues si deja de ser un ente mediador, la solución estaría en las calles, situación que calificó de peligrosa.

“(El Tribunal Constitucional) se ha ganado un sitio como un gran componedor de conflictos políticos, económicos y sociales con criterios jurídicos y ese rol me preocupa que se vaya a perder, porque si se pierde el mediador, quien resuelve el problemas sería (la calle). Cuando no hay una solución jurídica, la solución es la calle y eso es muchísimo más peligroso ”, dijo para Exitosa.

Espinosa-Saldaña explicó que en el Congreso pasado, debido a las leyes promovidas por el fujimorismo, las cuales atacaban la constitucionalidad, el TC ejerció de juez entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“A nosotros (los magistrados) se nos da un escenario en el cual un Congreso anterior donde había una mayoría muy compacta (en referencia a la bancada fujimorista) y sacaban leyes que atacaban la constitucionalidad. ¿Quién le puso el pare a esta situación? El Tribunal Constitucional. Entonces, si hoy día preguntas en un conflicto entre Gobierno y el Congreso si el tema es inconstitucional, van a decir que irán al TC ”, aseveró.

Por otro lado, el magistrado se refirió a la postura del primer ministro, Aníbal Torres, de desparecer el Tribunal Constitucional luego del fallo emitido en beneficio de Fujimori; indicó que esta había sido su postura desde hace años y se había mantenido coherente hasta ahora.