Torres: “¿Cómo podemos tolerar a quien permitió la masacre en La Cantuta?”

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reiteró su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundado el recurso de habeas corpus presentado contra la sentencia que anuló el indulto humanitario al condenado expresidente Alberto Fujimori.

Desde un evento con alcaldes de las comunidades en Cusco, el primer ministros recordó las matanzas ocurridas a los estudiantes de La Cantuta, casos por los que Alberto Fujimori viene cumpliendo una pena de 25 años de prisión efectiva.

“Seamos seres humanos. ¿Cómo es que podemos tolerar a quien permitió, por ejemplo, se secuestren a los estudiantes de La Cantuta (….) que se maltrate y se los entierre clandestinamente, en un camino de Lima a Cieneguilla? ”, expresó durante su participación en el l Encuentro de mancomunidades municipales del Perú.

Seguidamente, el titular de la PCM añadió: “ ¿Le gustaría que tu hijo o a tu hija le hagan eso? ¿Por qué son hijos ajenos te puedes quedar tranquilo?, diciendo ‘Ah, pero ese hizo mucho bien al Perú, hay que reconocerle sus buenas obras’. Pongo como ejemplo a Alemania, ¿no fue Adolf Hitler quien convirtió en potencial mundial a Alemania? Fue él, pero fue condenado no solo por los alemanes, sino por todo el mundo por los grandes crímenes que cometió”.

Cabe mencionar que para revertir el fallo del TC se necesita el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos solicitaron medidas provisionales para que Alberto Fujimori no goce de impunidad.