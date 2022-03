Abogado que presentó recurso para liberar a Alberto Fujimori: “No es inocente ni culpable”

El abogado que presentó el habeas corpus para que restituya el indulto a Alberto Fujimori, Gregorio Parco, expresó que el exdictador no es “inocente ni culpable”. Al respecto, sostuvo que el autócrata no ha sido el autor material, sino intelectual de los delitos en su gobierno, por lo que alegó que no puede ser calificado como responsable.

Asimismo, señaló que Fujimori Fujimori está preso por corrupción, más no por crímenes de lesa humanidad, pese a que el Poder Judicial lo declaró culpable de la matanza en Barrios Altos y del secuestro y posterior asesinato de los estudiantes y profesor de la Universidad Enrique Valle y Guzmán (La Cantuta).

“Para mí, (Alberto Fujimori) no es inocente ni culpable. Él es el autor intelectual, no material. Como gobierno tiene que hacer función. El delito de lesa humanidad no le puede tocar. De repente, puede estar preso por corrupción de funcionario, que es distinto ”, dijo Gregorio Parco en Exitosa.

Juan Carrasco anuncia que Ejecutivo acudirá a CIDH para revertir fallo del TC que libera a Fujimori

La noche del jueves 17 de marzo, el viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, indicó que desde el Gobierno de Pedro Castillo están coordinando acciones y que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar de revertir el fallo del Tribunal Constitucional que permite la liberación del expresidente Alberto Fujimori.