Verónika Mendoza sobre indulto a Fujimori: “El TC pretende liberar a un ladrón”

La lideresa del partido Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional que indulta al expresidente Alberto Fujimori. Frente al hecho, manifestó que el TC pretende liberar a un “ladrón” y ”asesino”.

A través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial mostró su desacuerdo al expresar lo siguiente: “Luego de permitir que el Congreso rompiera el equilibrio de poderes, de desconocer el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas, ahora el TC pretende liberar a un ladrón y asesino que nunca pidió perdón ni pagó su reparación civil. El Gobierno no puede ser cómplice”.

Asimismo, señaló que la actual gestión no puede ser cómplice de esta “infamia”. “El Gobierno no puede traicionar, además de todas las propuestas de cambio, la lucha de las víctimas de la dictadura. No se puede pisotear así las leyes, memoria y dignidad del país. Él indulto a Fujimori fue ilegal e inmoral en 2017 y ahora. El pueblo lo dejará claro en las calles”, añadió.

Este jueves 17, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado fundado el habeas corpus presentado contra la sentencia que anuló el indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori, el cual fue concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 supuestamente a cambio de que Kenji Fujimori lo salvara de ser vacado.

Si bien Fujimori cumplía una condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, ahora —frente a la decisión del TC— recuperará su libertad después de 25 años de cárcel.