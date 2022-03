Prefecto de Arequipa: Que se vayan todos, pero antes que se cierre el Congreso

El último martes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, retiró a último minuto el proyecto de adelanto de elecciones generales que se había conversado con los ministros.

Desde Arequipa, en diálogo con La República, el prefecto regional, Nolberto Delgado Pino, manifestó que se hubiera mostrado a favor de que el presidente Pedro Castillo sugiriera esa iniciativa por la obstrucción por parte de algunos grupos políticos en el Congreso.

Si bien Delgado consideró que todos (Legislativo y Ejecutivo) deberían irse, precisó que el gobernante debería primero cerrar el Parlamento. “Que se vayan todos, pero primero es que se cierre el Congreso y después, que renuncie el presidente. Luego buscaremos gente honesta, capaz, idónea, con ética y principios morales porque ya nos han demostrado su catadura moral” , indicó la autoridad.

El prefecto regional consideró que esta no sería una salida que haría ver débil a Castillo, sino, por el contrario, tendría mayor respaldo. “Desde el principio se ha visto el afán de destruir al presidente y él no es tan débil, pero yo si fuese el presidente y teniendo el gran respaldo de la población, desde un inicio cerraba el Congreso y así me dijesen que fuese un dictador, reestructuraría todos los poderes del estado”.