Lo que dijo Pedro Castillo sobre los casos en su contra fue insuficiente

Lo que el presidente Pedro Castillo dijo en su mensaje ante el Congreso sobre los presuntos actos de corrupción que lo involucran resultó insuficiente, de acuerdo a lo explicado por expertos consultados.

El jefe del Estado hizo referencia, por ejemplo, al caso de Karelim López y negó cualquier vinculación. También rechazó haberse contradicho en sus declaraciones ante fiscales.

“El único movimiento que cabe notar respecto a los casos que le involucran se nota en el fragmento en que intenta sugerir que los crímenes en debate le son ajenos”, indicó el exprocurador anticorrupción César Azabache.

Según Azabache, Castillo hizo “un tibio esfuerzo” por tomar distancias de sus sobrinos y de Zamir Villaverde, “quizás las personas a las que con mayor fuerza se refirió López (en su testimonio ante la Fiscalía)”.

Para Azabache, el “críptico anuncio” de Bruno Pacheco sobre su colaboración y los esfuerzos por acercarse a López que ha denunciado su abogado, César Nakazaki, parecen mostrar “una acción de control de daños para intentar instalar una especie de ‘muralla china’ entre los hechos y Castillo”. La idea de la “muralla china”, en la jerga del derecho, alude a una separación para evitar conflictos de intereses.

No obstante, Azabache añadió que podría ser tarde para una estrategia de esa naturaleza. “Las murallas se construyen antes, no ex post”, agregó.

Por su parte, para el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, hay una colisión entre el discurso del mandatario y la acción, lo que debilita su credibilidad y da verosimilitud a las acusaciones en su contra.

“Mas allá de los detalles específicos de lo que se le acusa, ¿por qué el presidente dice que no será condescendiente con la corrupción de sus cercanos, pero difícilmente se aleja de ellos? ¿Por qué mantiene a personas claramente cuestionables en altos cargos? ¿Por qué debilita las políticas anticorrupción?”, preguntó Lanegra.

Parcial. Para Azabache, lo de Castillo fue un “tibio esfuerzo”. Foto: difusión

Contra los fiscales

Un asunto no menor que también abordó Castillo tiene que ver con el sistema anticorrupción y el papel de los procuradores, a quienes calificó de “intocables”. Exigió que su “rol fiscalizador” se enfile contra “los verdaderos enemigos de la patria” y no para deslegitimar “al Gobierno del pueblo”. El presidente cuestionó los resultados en investigaciones relacionadas con la constructora Odebrecht.

“¿Cuántos están sentenciados después de casi siete años’”, lanzó Castillo en el pleno.

En ese sentido, el exprocurador Antonio Maldonado dijo que la visión de Castillo sobre el desarrollo de los casos Lava Jato es “insuficiente y equivocada”.

“El presidente debe ser el primero en hacer una reflexión histórica de los desafíos de la justicia peruana en los últimos 30 o 40 años. Debió ser más cuidadoso. Sobre los procuradores, ignora —es inaceptable que lo ignore— que el Perú, por acción de sus procuradores tras la recuperación de la democracia, se convirtió en modelo de lucha contra la corrupción”, dijo.

Para Maldonado, también existe una desconexión entre las palabras y las acciones. Argumentó que si Castillo “hubiese aprendido de Lava Jato”, sencillamente habría actuado como se ha denunciado y no estaría en problemas legales. “Lo que hizo fue repetir exactamente los patrones del caso Lava Jato, al reunirse en Breña con unos lobistas. Hay una tremenda incoherencia”, sostuvo.

Maldonado consideró que los argumentos del presidente frente a las denuncias que lo involucran “fueron por largo insatisfactorios”. “No estamos hablando de errores, sino de posibles delitos. Fueron expresiones poco sinceras y poco rigurosas”, concluyó.

Mensaje con copia

Algo que también se ha cuestionado del mensaje de Castillo del martes 15 es que copió textualmente varios párrafos del mensaje que dio Aníbal Torres en el mismo Congreso el 8 de marzo para pedir el voto de confianza de su gabinete. Nadie en el Ejecutivo ha explicado qué pasó.

La clave

Errores. En reunión con alcaldes distritales, el presidente Pedro Castillo sostuvo que en su presentación en el Congreso fue a decir que toda gestión tiene errores y “en las próximas horas voy a corregir unos errores que se han cometido”. Esa versión fue confirmada luego por Dina Boluarte.