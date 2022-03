Pedro Castillo llamó a Karelim López para que hable con Bruno Pacheco, afirma Nakazaki

Llamada. César Nakazaki, abogado defensor de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, confirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, llamó por teléfono a su patrocinada con el fin de que se comunique con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

En efecto, durante un dialogo con RPP este jueves, Nakazaki señalo que Castillo Terrones solicitó a López Arredondo el teléfono de Bruno Pacheco y le pidió brindarle de su parte “un mensaje de tranquilidad”.

“Efectivamente, hay un momento en que Bruno Pacheco deja de hablar con el presidente (Pedro Castillo) porque estaban en desencuentros y discusiones y el presidente, tratando de mandarle un mensaje de tranquilidad a Bruno Pacheco, consigue el teléfono de Karelim López y la llama. Karelim López ha dado el teléfono y le pide (a ella) que trasmita a Bruno Pacheco un mensaje de tranquilidad , que todo se iba a solucionar”, manifestó Nakazaki.

PUEDES VER: Sería irregular que TC libere a Alberto Fujimori al anular fallo contra el indulto

Por otro lado, el letrado refutó lo dicho por el jefe de Estado, quien negó conocer a Karelim López en su mensaje al Pleno del Congreso el último martes.

Al respecto, César Nakazaki mencionó que lo que dijo el docente cajamarquino “no es exacto”. Además, enfatizó que “es imposible” que no la conozca porque su clienta estaba organizando “un ambiente especial” para él.

“Sobre que no la conoce, es imposible porque para el cumpleaños del presidente se estaba organizando en un ambiente especial de eventos que tiene Karelim López. Los sobrinos que estaban enfrentados a ella dicen que no se haga en su casa, le dicen que tiene que ser en Palacio de Gobierno. Desde los carneros al palo, los sketches, cocteles, todo lo lleva Karelim López, así que (si lo conoce). No quiero discutir con el presidente, pero lo que dice no es exacto ”, expresó.

Bruno Pacheco no asistió a citación de la Fiscalía

Bruno Pacheco no se presentó a la primera citación de la Fiscalía prevista para el último lunes 14 de marzo a las 9.00 a. m., pese a anunciar días atrás que se encontraría presto a brindar las declaraciones necesarias para esclarecer los cuestionamientos en su contra.

La Fiscalía se encuentra realizando investigaciones sobre lavado de activos en Palacio de Gobierno durante la gestión de Bruno Pacheco y que también implicarían a Pedro Castillo.

La citación a Pacheco fue realizada por la fiscal de Lavado de Activos Luz Taquire Reynoso, quien también fue la encargada de interrogar a la empresaria Karelim López. En dicha ocasión, la investigada reveló la existencia de una supuesta mafia dentro de Palacio de Gobierno.