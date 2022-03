El adelanto de elecciones que evaluó Pedro Castillo, pero para el que no tuvo apoyo

Fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) contaron a La República que el tema del adelanto de elecciones generales fue abordado, de manera ligera, desde la penúltima sesión del Consejo de Ministros.

Es decir, desde el 9 de marzo. Dos días después, el presidente Pedro Castillo, a través de su primer ministro Aníbal Torres, solicitó al Congreso presentarse en el hemiciclo el martes 15 para explicar su política de Gobierno y responder ante una serie de cuestionamientos.

El 12 de marzo, en una entrevista con RPP, Torres lanzó la especulación de que en el discurso de Castillo ante el Parlamento “probablemente habrá alguna sorpresa, algún anuncio, porque la inseguridad política nos está causando muchísimo daño”.

Una fuente, ligada a los asesores del presidente, afirmó que “el Dr. Torres estaba detrás de eso”, es decir, del proyecto de adelanto de comicios presidenciales y congresales.

Para el lunes 14, estos rumores habían llegado hasta la Junta de Portavoces. Los voceros se habían reunido para evaluar si aceptaban la fecha propuesta por el mandatario para ir al pleno o la posponían para otro momento. Uno de los portavoces presentes confirmó que existía la preocupación en la oposición de que el presidente vaya al hemiciclo con el anuncio de adelanto de comicios bajo el brazo.

Ese día la Mesa Directiva del Congreso, presidida por María del Carmen Alva, aceptó que el jefe del Estado vaya al pleno el 15 de marzo a las 5.00 p. m.

Apoyó. Ministro de Justicia, Ángel Yldefonso. Foto: Félix Contreras/La República

PUEDES VER: Ministro Yldefonso reconoció haber omitido información al asumir el cargo

Al día siguiente, el trascendido sobre un eventual anuncio de nuevas elecciones cobró más fuerza. Por la mañana, si bien el ministro de Cultura, Alejandro Salas, descartó tal posibilidad; horas después, al mediodía, el jefe de gabinete, Aníbal Torres, al ser abordado por la prensa sobre este tema, no hizo necesariamente lo mismo.

“¿Estaba descartado (el adelanto de elecciones generales)? Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso. Yo lo que he dicho es que a buen entendedor pocas palabras. ¿Eso va a ser una sorpresa? No sé”, manifestó el jefe del gabinete.

El presidente Pedro Castillo había convocado a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. El discurso presidencial estaba listo, pero no incluía ninguna iniciativa sobre adelantar un proceso electoral. Así afloraron dos versiones: que el proyecto se iba a someter a votación con los ministros o que Castillo y su círculo más cercano –entre ellos el premier– iban a agregarlo por su cuenta.

Estos trascendidos llegaron a los congresistas de Perú Libre. El ala cerronista y magisterial no recibieron bien esta posibilidad. Era inminente que, de promoverse una reforma constitucional de este tipo, el oficialismo le iba a dar la espalda.

Pero el primer ministro estaba respaldado por el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso.

A las 2.41 p. m., cuando era confirmado que el presidente evaluaba tal iniciativa, el titular del Minjus le solicitó a su viceministro, a través del Memorando Nº 071-2022-JUS/DM, que emita un proyecto de ley de reforma constitucional de adelanto de elecciones. La República accedió a ese oficio.

Perú Libre. Bancada oficialista no apoya una propuesta de adelanto de elecciones generales. Foto: Gerardo Marín/La República

“Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitarle se sirva evaluar y emitir una propuesta de proyecto de ley para reforma constitucional de adelanto de elecciones. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración”, dice el documento firmado por el titular del Minjus.

Trascendió que la iniciativa analizada giraba sobre que, en caso haya una vacancia, se convoque a comicios generales.

Este diario buscó la versión del exministro Carrasco, pero al cierre de esta nota no respondió nuestras comunicaciones.

Viceministro Juan Carrasco. Foto: difusión

El memorando era la prueba concreta de que el Gobierno evaluaba un proyecto de adelanto de elecciones. El oficio había sido enviado a Carrasco 20 minutos antes de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Todo apuntaba a que Castillo haría el anuncio en el pleno. Pero no fue así.

El presidente dio un mensaje recordando sus logros, reprochando el papel de la oposición radical del Congreso, anunciando que planteará una serie de reformas institucionales y que, para eso, convocará al Acuerdo Nacional. Antes hizo algo similar, convocó a esta instancia y allí nació la propuesta para reformar la vacancia y la cuestión de confianza.

La iniciativa, sin embargo, como lo recordó el mandatario en su presentación ante el pleno, continúa encarpetada en la Comisión de Constitución del Congreso, de Patricia Juárez.

Otra fuente consultada sobre esto comentó que el proyecto de nuevos comicios posiblemente sea llevado al Acuerdo Nacional.

El discurso del presidente terminó pasadas las 6.00 p. m. Y a primera impresión parecía que el trascendido sobre un eventual anuncio de nuevas elecciones solo era un rumor.

Sin embargo, por la noche, el primer ministro Aníbal Torres confirmó que la versión era cierta: el mandatario sí había evaluado anunciar nuevos comicios, pero se arrepintió a último momento. No queda claro si se sometió a votación en el Consejo de Ministros.

“A última hora, él decidió no hacerlo. Me manifestó: ‘Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad que existe. Puede ser que podamos ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país’. Por esa razón no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad”, manifestó Torres.

Según otras fuentes consultadas y relacionadas a los asesores del presidente, la iniciativa no contó con el respaldo del gabinete y menos de la bancada de Perú Libre. Eso fue un factor para que Castillo retroceda.

El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, cuando fue consultado en radio Exitosa sobre este tema, dijo que no hubo aprobación del Consejo de Ministros. “Queda para la conjetura y la anécdota, porque lo que prima es la voluntad del consenso político que planteó el presidente”, dijo.

En el oficialismo, tanto en el bloque cerronista y en el magisterial, tampoco hubo eco sobre respaldar que todos se vayan. “¿Para qué nos vamos a precipitar?”, alegó Waldemar Cerrón, portavoz de Perú Libre.

Edgar Tello, congresista cercano a Castillo, aseguró que el presidente nunca les habló de este tema cuando se reunieron el lunes 14, pero que de todas formas está en desacuerdo y consideró que esa idea proviene de los asesores del mandatario.

Hasta donde se sabe, la iniciativa nació de la PCM y del Ministerio de Justicia.

En Perú Libre hubiera tenido un difícil camino

De haberse presentado un proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones, el Ejecutivo no la iba a tener fácil. En el 2019, el presidente Martín Vizcarra presentó una similar propuesta y esta fue rechazada en la Comisión de Constitución, presidida entonces por Rosa Bartra. Actualmente, esta comisión sigue en manos del fujimorismo mediante la congresista Patricia Juárez. En vista de que ninguna bancada apoya la iniciativa, era inminente que, si el presidente se animaba por ese camino, no iba a obtener respaldo ni de Perú Libre.

Un adelanto de elecciones requiere una reforma constitucional –es decir, 87 votos en dos plenos de legislaturas distintas– o una aprobación con mayoría simple de 66 votos y luego ser ratificado en un referéndum. En ambas vías, el escenario no era favorable para el Gobierno.

Buscó tregua. El presidente iba a ir al Congreso con una sorpresa bajo el brazo, pero desistió. Foto: Congreso

Reacciones

Lady Camones, Alianza para el Progreso

“En su estilo, absolutamente irresponsable y confrontador, lo dicho por el premier Aníbal Torres luego del mensaje. No ayuda en nada al Ejecutivo y menos ayudará a lograr consensos”.

Alejandro Cavero, Avanza País

“Ante las declaraciones del premier Aníbal Torres respecto a un supuesto proyecto de adelanto de elecciones, he solicitado a la PCM copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros para corroborar”.

PUEDES VER: Ruth Luque y Alejandro Aguinaga protagonizan altercado por esterilizaciones forzadas

La clave

Indignación. Las bancadas de Avanza País y Renovación Popular protestaron por la revelación de Aníbal Torres y por eso ayer enviaron dos cartas a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando las actas de las sesiones de los ministros para conocer si realmente el presidente evaluó presentar una propuesta de adelanto de elecciones ante el Congreso.