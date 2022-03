Aníbal Torres: El Tribunal Constitucional no debería existir, ha hecho muchísimo daño al país

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, manifestó que el Tribunal Constitucional no ha tomado buenas decisiones, por lo que estaría a favor de que el organismo desapareciera. Sus declaraciones se dieron en el marco del reciente fallo del TC sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

En diálogo con RPP, el primer ministro comentó que esta ha sido siempre su posición, ya que esta institución “ha hecho mucho daño al país”. Asimismo, destacó que la labor del TC debería ser otorgada a la Corte Suprema.

“Efectivamente, en mi opinión personal, este organismo (Tribunal Constitucional) no debe existir. Ha hecho muchísimo daño al país , no solamente con esta decisión, sino también con otras (...) En el Perú no se debe aceptar este control concentrado de la Constitución (...) que las funciones del Tribunal Constitucional sean asumidas por la Corte Suprema, tal como existe, por ejemplo, en Estados Unidos”, dijo.

Torres Vásquez lamentó también que se haya favorecido al exdictador Alberto Fujimori, pese a haber sido sentenciado por delitos graves contra la vida y la libertad de las personas.

“Yo siempre he estado en desacuerdo con el Tribunal Constitucional (...) En este caso, ha indultado a esta persona que ha cometido y ha sido sentenciado por gravísimos delitos contra la vida y la libertad de las personas , porque no solamente está sentenciado por homicidio, sino también por secuestro agravado”, añadió.

En ese sentido, el titular de la PCM expresó que, el fallo a favor de Fujimori insta al organismo constitucional a actuar de manera consecuente y fallar en bien de aquellas personas que se encuentren en la misma situación que el expresidente.

PUEDES VER: TC falla a favor de la liberación de Alberto Fujimori