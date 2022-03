Se debilita el proceso de censura contra el ministro de Salud

El ministro de Salud, Hernán Condori Machado, respondió ayer ante el Pleno del Congreso por las dos interpelaciones impulsadas en su contra y una cosa quedó clara al final: que el proceso para censurarlo ahora se muestra muy debilitado.

La primera señal respecto de este nuevo escenario la dio el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien, apenas culminó la intervención del ministro Condori, anunció que su bancada no iba a apoyar una eventual censura.

“Vamos a dar un mes de plazo”, expresó Montoya, al comentar que durante este tiempo verificarán todos los descargos esgrimidos por Condori respecto de los cuestionamientos que pesan en su contra y también se tomarán el mismo tiempo para evaluar su gestión.

Otra bancada que dio señales de retroceso respecto de la censura es Fuerza Popular.

Ayer llamaron la atención los elogios que lanzó el ministro Hernán Condori en favor del legislador Alejandro Aguinaga, quien está acusado por el caso de las esterilizaciones forzadas.

“Usted con su equipo, doctor Alejandro Aguinaga, elaboraron un manual para la prevención del cáncer de cuello uterino, para la detección temprana, el año 2010. Esto, doctor Aguinaga, es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho”, expresó Condori.

Hubo malestar en Juntos por el Perú. “Me llama la atención que, en este momento, el ministro de Salud haya felicitado al congresista Aguinaga, cuando sabemos muy bien que el congresista Aguinaga está procesado por el caso de esterilizaciones forzadas”, cuestionó la legisladora Ruth Luque.

En buena cuenta, el guiño político que lanzó Condori habría enfriado los ánimos en los congresistas del fujimorismo que, como se recuerda, eran los más entusiastas con la censura.

Recuérdese: la moción 2095 para censurar a Condori, presentada apenas el 3 de marzo, tenía como autora principal a Rosangella Barbarán y contaba con las firmas de 17 fujimoristas.

Pero hasta anoche ninguno de ellos se animaba a firmar la nueva moción de censura que promueve Avanza País. Solo se habían sumado del Partido Morado y trascendió que lo harían algunos de Juntos por el Perú.

Consultados ayer sobre el tema, los representantes del Colegio Médico del Perú (CMP) y la Federación Médica Peruana (FMP) reiteraron su rechazo a la continuidad de Condori.

Raúl Urquizo Aréstegui, decano del CMP, adelantó que los gremios médicos sostendrán una reunión ampliada este fin de semana para evaluar qué acciones adoptar luego del mensaje que dio el Congreso.

“Lamentablemente, quienes tienen el poder de decisión son ellos (el Congreso) y, al parecer, se dejan llevar por aspectos partidarios o por convenios personales”, cuestionó Danilo Salazar Oré, presidente de la FMP, al referirse al retroceso en el proceso de la censura.

Mea culpa de Justicia

Ayer también fue interpelado el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, quien reconoció en su presentación que había omitido información en su declaración jurada cuando asumió el cargo.

“Omití involuntariamente consignar la información solicitada en el punto cuatro en el ítem relacionado con empleos, asesorías, consultorías y similares en los sectores público y privado”, expresó.

Yldefonso también descartó tener sanciones administrativas respecto de su desempeño como exprocurador en la región de Áncash.❖

El respaldo a los ministros y la vacancia

Otra contradicción que surge tras la sesión del Pleno de ayer tiene que ver con la legitimidad que les da el Congreso a las designaciones de los ministros Hernán Condori (Salud) y Ángel Yldefonso (Justicia).

Es decir, mientras por un lado consideraban como causal de vacancia la designación de ambos ministros, ahora estarían legitimando su presencia, al no respaldar una posible censura.

La moción de vacancia, en la página 7, consigna los nombres de Condori e Yldefonso en el segundo hecho presentado como sustento para la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente Castillo.

La negativa ahora de ir por la censura, además del hecho de que el Congreso dio la confianza a un gabinete integrado por ambos ministros, resta valor y sustento a la moción de vacancia.

Reacciones

Raúl Urquizo A., decano Colegio Médico

“Es lamentable. Los parlamentarios no se preocupan por el problema de la salud. No hay celeridad en las inmunizaciones. No hay la directiva del Minsa para que se aplique la doble percepción”.

Danilo Salazar Oré, Pdte. Federación Médica

“Lamentablemente, quienes tienen el poder de decisión son ellos (el Congreso) y, al parecer, se dejan llevar por aspectos partidarios o por convenios personales. Vamos a analizar ahora este nuevo escenario”.

Oportunidad. Hasta anoche, solo 11 congresistas habían firmado la moción para censurar al ministro de Salud, Hernán Condori. Foto: Congreso

Responde. Titular de Justicia, Ángel Yldefonso, admitió omisiones de información cuando asumió el cargo. Foto: Congreso