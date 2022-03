Daniel Salaverry: “Espero que el Congreso deje esa actitud confrontacional, obstrucionista, estéril”

El excandidato presidencial por Somos Perú Daniel Salaverry se refirió al mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo, del último martes 15; señaló que el Congreso debe atender el llamado a la unidad del jefe de Estado y dejar de lado una actitud confrontacional y obstrucionista que calificó de estéril. Salaverry manifestó que espera que pueda trabajar en conjunto el Ejecutivo y el Legislativo a fin de dirigir el camino del país.

“Espero que el Congreso pueda atender este mensaje del presidente y pueda dejar de lado esa actitud confrontacional, obstrucionista, estéril porque finalmente no resolvemos nada, y podamos trabajar en conjunto como peruanos para poder enrumbar este barco”, dijo a la prensa.

Asimismo, destacó el mensaje del mandatario de presentarse en el hemiciclo con un tono conciliador para llegar a consensos con el Parlamento.

“Soy un ciudadano que quiere que las cosas se hagan bien, que a los peruanos nos vaya bien. Yo saludo la decisión y actitud que ha mostrado el presidente el último martes en el Congreso , con un tono conciliador, extendiéndole una mano al Congreso para poder trabajar juntos en construir y elaborar una agenda para poder resolver los problemas que están pendientes en nuestro país”, aseveró.

El también expresidente de la Mesa Directiva del Congreso comentó las declaraciones de César Nakazaki, abogado de la empresaria Karelim López, quien apuntó que el presidente Castillo habría llamado a su defendida para que se comunique con Bruno Pacheco.