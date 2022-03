Cerrón sobre posible indulto a Humala tras fallo a favor de Fujimori: “Debe ser igual para todos”

El portavoz de Perú Libre, Waldermar Cerrón, manifestó que, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor del habeas corpus, que exige invalidar la sentencia de la Corte Suprema, que anula el indulto concedido al exdictador Alberto Fujimori en el 2017, el autor del Andahuaylazo, Antauro Humala, también merecería la gracia presidencial.

Al respecto, el legislador expresó que, si liberan a uno, también deberían absolver a todos los que purgan sentencias, en referencia al hermano del expresidente Ollanta Humala. Asimismo, dejó en claro que la decisión del TC deja “un buen o mal precedente” en este tipo de situaciones. En ese sentido, hizo un llamado a la coherencia política y legal del asunto.

“ Si es que es para uno, ya debe ser para todos. Este es el mal o un buen precedente que pueden dejar este tipo de decisiones. El país ha sangrado demasiado. En estos espacios es que, nuevamente, se recrudece y recuerda esos años de violencia que vivió nuestro país”, dijo el legislador en conferencia de prensa.

“Es un tema de instancia. Yo llamo a la coherencia legal, y espero que sirva como una situación negativa para el país. La marchas harán reflejar la indignación, y que ha muchos puede afectar (la decisión del TC)”, agregó.

Por otro lado, indicó que serán respetuosos de las instancias tutelares del Estado de derecho. El congresista oficialista expresó que, si bien no está de acuerdo con el fondo de la decisión del Tribunal Constitucional, no deslegitimarán la determinación de este organismo, ya que existen otras instancias a las cuales se podrá recurrir.