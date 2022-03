¿Quién es Augusto Ferrero, el miembro del TC cuyo voto dirimente le dio la libertad a Fujimori?

Este jueves 17 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar fundada la sentencia que anuló el indulto para Alberto Fujimori, que le otorgó en el 2017 el exjefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski. Quienes votaron a favor de que se conceda este fallo fueron los magistrados José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero, presidente del TC.

Revisa a continuación la biografía de la cabeza del Tribunal Constitucional, quien antes habría favorecido a la bancada de Fuerza Popular y a Keiko Fujimori.

¿Quién es Augusto Ferrero?

Fue elegido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) a inicios de diciembre del 2021. Asimismo, junto a él también juraron los magistrados José Luis Sardón de Taboada, como vicepresidente, y Marianella Ledesma Narváez, como directora general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC).

Augusto Ferrero nació el 3 de noviembre de 1944, es hijo de Raúl Ferrero Rebagliati —expresidente del Consejo de Ministros en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry— y de Yolanda Costa Elice. Ferrero cursó estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de donde egresó en 1968. Asimismo, realizó un posgrado en Derecho Procesal Civil y Derecho Tributario en la Universidad de Roma (La Sapienza), y tiene el grado de doctor en Derecho por la Decana de América.

De igual forma, en los periodos de 1987 hasta 1990 y de 1993 a 1996 fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima . Además, ocupó el puesto de vicerrector (1999 a 2004) en la misma universidad. En 1995 fue nombrado embajador en misión especial para visitar Venezuela y Centroamérica para exponer la posición peruana en el conflicto con Ecuador.

En esa línea, en el 2009 fue nombrado embajador del Perú ante la República Italiana, cargo que ejerció hasta el 31 de diciembre del 2010, y también fue candidato a la primera vicepresidencia de la República en 2011 en la plancha presidencial del fenecido Luis Castañeda Lossio por la bancada de Solidaridad Nacional. No obstante, quedaron en quinto lugar y no pasaron a segunda vuelta.

Posteriormente, ejerció como abogado en el Estudio Ferrero Abogados, fundado por su padre, hasta el 2017, cuando ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional al ser elegido por el Congreso de la República. Actualmente, es el presidente del Tribunal Constitucional (TC) y ha votado a favor de declarar fundado el recurso presentado contra la sentencia que impidió que el indulto para el exdictador Alberto Fujimori continuara.

Reunión con bancada de Fuerza Popular

Uno de los episodios más polémicos del magistrado ocurrió en el 2019, cuando reveló a un dominical que mantuvo un encuentro con Keiko Fujimori y la bancada de Fuerza Popular en el 2017 antes de su elección como integrante del TC.

Según declaró a “Cuarto poder”, la reunión se dio en el marco de encuentros con diversas bancadas del Congreso y fue coordinada por el exlegislador Miguel Torres.

“Me sentaron rodeado de todos los parlamentarios de Fuerza Popular. Keiko Fujimori dijo algunas palabras de elogio a mi persona y que ella estaba de acuerdo con la invitación que me habían hecho (…). Quería que todos los presentes me escucharan, que yo dijera unas palabras, que después me hicieran todas las preguntas de los participantes”, indicó.