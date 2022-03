Ortiz tras fallo del TC: “Como familiares, sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado”

La exministra de Cultura Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz, víctima de la matanza de La Cantuta, expresó su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de fallar a favor de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, con el voto decisorio del magistrado Augusto Ferrero, presidente del TC.

“Una vez más, en nuestro país, el derecho a la justicia de las víctimas no se está cumpliendo. El razonamiento de quienes deben encargarse no solamente de garantizar ese derecho, sino también la constitucionalidad o no de algunos de los actos jurídicos no necesariamente obedece al derecho, sino que se ponen por encima otras razones”, dijo Ortiz en RPP.

“Nosotros como familiares, el día de ayer (miércoles 16), al saber que se estaba programado para hoy esta audiencia, nos hemos pronunciado por el riesgo de que sea aprobada esta decisión de regalarle un indulto indebido a Fujimori porque conocemos de algunos de los antecedentes políticos de dos de los magistrados, principalmente, porque públicamente se ha conocido de algunas reuniones políticas”, añadió.

Precisó que, en ese sentido, “no existía ninguna garantía para que la decisión de hoy (jueves 17) sea una decisión imparcial como correspondería”.

“Como familiares, sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado. Estamos ante un Estado peruano que no garantiza derechos y que tenemos que seguir existiendo ante el sistema interamericano para que llame la atención sobre la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, pero, además, el debido proceso para los casos de indulto”, prolongó Ortiz.

Alberto Fujimori saldrá libre

La tarde de este jueves 17 de marzo, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso presentado contra la sentencia que anuló el indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori, concedido por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. De esta manera, el exdictador saldrá libre a sus 83 años.

La votación había quedado empatada tres a tres. Votaron a favor José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero; mientras que en contra lo hicieron Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Mirada. Sin embargo, Ferrero, al ser presidente de TC tiene el voto decisorio, optó por otorgar la libertad.