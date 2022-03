AAR: “Hay una invicta capacidad de errar por parte de Pedro Castillo”

Pedro Castillo, en su presentación ante el Congreso de la República el pasado martes 15 de marzo, aceptó que su gestión había cometido errores y desaciertos en estos siete meses de Gobierno.

Durante la reunión con alcaldes y alcaldesas distritales, el presidente de la República anunció que corregirá estos desatinos a la brevedad.

“Ayer estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores, y en las próximas horas voy a corregir algunos que se han cometido también“, manifestó.

Pese a que Castillo Terrones negó ante la representación cualquier vinculación con la lobista Karelim López, el abogado de la aspirante a colaborador eficaz, César Nakasaki, aseguró que el mandatario sí tuvo conversaciones telefónicas con la empresaria.

“Efectivamente, hay un momento en que Bruno Pacheco deja de hablar con el presidente (Pedro Castillo) porque estaban en desencuentros y discusiones, y el presidente, tratando de mandarle un mensaje de tranquilidad a Bruno Pacheco, consigue el teléfono de Karelim López y la llama. Karelim López ha dado el teléfono y le pide (a ella) que trasmita a Bruno Pacheco un mensaje de tranquilidad, que todo se iba a solucionar”, manifestó Nakazaki.

Según Rodrich, el mandatario miente y, por tanto, es imposible que se ejecute la “sorpresa” que anunciaba el primer ministro, Aníbal Torres, la cual suponía un posible adelanto de las elecciones.

“Pedro Castillo no puede irse del poder porque si sale, sabe que le vienen todas las investigaciones que lo van a a llevar a la cárcel por mentiroso y por estar vinculado a actos de corrupción”, comentó el periodista.

Rodrich recordó que la hipótesis de adelanto de elecciones fue confirmada por el propio primer ministro.

“Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo, porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso. Para corregir esta inestabilidad política que existe es necesario que nos pongamos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país´. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales”, declaró a las afueras de Palacio de Gobierno.

No obstante, estas especulaciones no se habrían tratado en el Consejo de Ministros, como precisó Torres Vásquez, según Dina Boluarte. “Yo no estaba enterada de ese punto final porque eso no se ha puesto en conocimiento del Consejo de Ministros. Seguramente ha sido algo que el premier (Aníbal Torres) ha conversado con el presidente, pero lo que hemos aprobado es lo que ha dicho el presidente ayer (el martes 15 de marzo) en el Congreso”, dijo a la prensa.

“El señor Torres miente de manera descarada (…) El Gobierno de Pedro Castillo no aprende a corregir errores. Hay una invicta capacidad de errar del presidente Pedro Castillo”, dijo AAR.