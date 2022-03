Roberto Sánchez sobre propuesta para adelanto de elecciones: “Queda para la anécdota”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se pronunció respecto a la posibilidad de que el presidente de la República, Pedro Castillo, anunciara un adelanto de las elecciones generales durante el mensaje que brindó el último martes 15 de marzo en el Congreso. El funcionario señaló que sí existió la propuesta, pero ahora ha quedado en una anécdota.

El también congresista de la bancada de Juntos por el Perú señaló que dicha proposición fue planteada en la sesión del Consejo de Ministros, que se hizo previa a la exposición del mandatario, e informó que no se aprobó.

“Lo que ha primado es la decisión de lo que todos hemos sido testigos de oído y presencia en el Congreso. Prevalecen esas decisiones del presidente, aprobadas por la sesión del Consejo de Ministros que todos tenemos conocimiento. Más o menos, (el adelanto de elecciones) pueden haber sido ideas o propuestas, que finalmente, como tal, no han sido aprobadas por la PCM ”, indicó en diálogo con Exitosa.

“ Yo creo que queda para la conjetura y la anécdota, porque lo que prima es la voluntad de consenso político que ha planteado el presidente ”, añadió.

Asimismo, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) recalcó que desde que Castillo Terrones inició su Gobierno, e incluso desde antes, un sector de la derecha buscó ponerle trabas.

“Los encuentros y desencuentros han sido la agenda cotidiana en estos meses de Gobierno. Ni siquiera se había juramentado y ya había ideas para vacarlo con razón, sin razón, inventándolas o como fuere. Ese desencuentro también ha tenido ese eco con algunos ministros con la mayor legitimidad”, indicó.

Aníbal Torres sobre adelanto de elecciones

En la víspera, tras la exposición del mandatario en el Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo sí existió la posibilidad de anunciar un adelanto de comicios generales.