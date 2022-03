RMP sobre Castillo: “El plan era dar el anuncio del adelanto de elecciones”

A las 5.00 p. m. de este martes 15 de marzo, el jefe de Estado, Pedro Castillo, acudió al Congreso de la República para ofrecer un discurso a la representación.

Previamente, se había informado sobre la posibilidad de que el mandatario anunciara un adelanto de elecciones tras la aprobación de la moción de vacancia presidencial que se discutirá el próximo 28 de marzo.

Rosa María Palacios señaló que las especulaciones ya han sido confirmadas por el primer ministro, Aníbal Torres. Según las informaciones, el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, habría pedido al viceministro de esta cartera, Juan Carrasco, confeccionar un proyecto de ley para adelantar las elecciones.

No obstante, Castillo nunca anunció esta iniciativa.

¿Qué pasó? Luego del discurso de Castillo, Torres Vásquez sustentó que “a última hora” el presidente decidió no anunciar el pedido de adelanto de elecciones.

“Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo, porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso. Para corregir esta inestabilidad política que existe es necesario que nos pongamos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país´. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales”, declaró a las afueras de Palacio de Gobierno.

La abogada explicó que el dignatario no tiene como parte de sus facultades adelantar las elecciones. Para ello, se necesita una reforma constitucional, la cual solo puede ser dada por el Congreso de la República con 87 votos en dos legislaturas o 67 en una legislatura más un referéndum.

“El plan del presidente de la República era dar el anuncio del adelanto de elecciones (...) ¿Para qué fue el presidente a hablarle al Congreso si no le iba a proponer nada, si iba a reiterar lo dicho por Aníbal Torres, si tampoco iba a responder las imputaciones que hay contra él en la moción de vacancia?”, cuestionó.

De acuerdo a la investigación del portal periodístico “La Encerrona”, de Marco Sifuentes, el discurso de Castillo tendría seis párrafos plagiados del mensaje de Aníbal Torres otorgado el pasado 8 de marzo cuando acudió al Congreso a presentar el plan de Gobierno.

“El presidente parecía que estaba dando un discurso de 28 de julio. Hasta ahora nadie entiende para qué fue el presidente”, agregó.