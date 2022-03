Ministro Yldefonso pidió a viceministro Juan Carrasco que prepare PL para adelantar elecciones

Tras los rumores de que el presidente de la República, Pedro Castillo, presentaría ante el pleno del Congreso un proyecto ley para adelantar las elecciones y que luego su discurso no contara con dicho anuncio, el primer ministro Aníbal Torres confirmó que el planteamiento sí se encontraba en agenda, pero optaron por llegar a un acuerdo con el Parlamento.

En esa línea, se ha compartido parte de un memorándum enviado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso, hacia el viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, con la finalidad de que este último prepare el proyecto de adelanto de elecciones.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y, a la vez solicitarle se sirva evaluar y emitir una propuesta de Proyecto de Ley para reforma constitucional de adelanto de elecciones ”, se lee en el documento.

Memorandum enviado por el titular del Minjudh, Ángel Yldefonso. Foto: @jsudaka / Twitter

El pedido del titular del Minjusdh fue firmado y enviado tan solo 19 minutos después que iniciara el Consejo de Ministros previo a la presentación del jefe de Estado ante la representación nacional.

Fuentes cercanas a La República señalaron que esta iniciativa fue planteada por el mandatario previamente ante los congresistas de Perú Libre, pero no obtuvo respaldo.

Aníbal Torres confirmó que Pedro Castillo iba a proponer adelanto de elecciones

El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, confirmó que el presidente Pedro Castillo iba a proponer adelantar las elecciones generales durante su mensaje ante el Congreso.