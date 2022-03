Jorge Montoya pide actas de sesiones del Consejo de Ministros tras propuesta de adelanto de elecciones

El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, le ha enviado un oficio al primer ministro Aníbal Torres en el que le pide “con carácter de urgencia” las actas de las últimas sesiones de los Consejos de Ministros, las que se desarrollaron entre martes 1 y el martes 15 de marzo de 2022.

El parlamentario derechista también le ha requerido a Torres “las resoluciones supremas, decretos legislativos, decretos supremos, decretos de urgencia y proyectos de ley aprobados de dichas sesiones”. “Dicha información se solicita de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política y el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República”, precisa Montoya, quien promueve la vacancia presidencial.

Este pedido del legislador de oposición ocurre luego de que el jefe del gabinete confirmara que, en el mensaje del martes 15 que dio el presidente Pedro Castillo en el Congreso, se iba a proponer un adelanto de elecciones generales, pero que, al final, el mandatorio retrocedió y decidió no lanzar la propuesta.

“Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso. Para corregir esta inestabilidad política que existe es necesario que nos pongamos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país´. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de Elecciones Generales ”, dijo Torres a la prensa.

Si este proyecto para adelantar los comicios generales hubiese sido presentado por Pedro Castillo en el Pleno del Congreso, tenía, primero, que aprobarse en sesión del Consejo de Ministros.

Oficio que envió Jorge Montoya al primer ministro Aníbal Torres.

Montoya ya se había pronunciado sobre propuesta de adelanto de elecciones

Horas antes de que el jefe de Estado diera su mensaje en el Legislativo, hubo rumores de que Castillo Terrones presentaría una iniciativa para adelantar los comicios generales y uno de los parlamentarios que se pronunció sobre el tema fue Jorge Montoya.