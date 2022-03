EN VIVO Congreso: Pleno interpela a ministros Hernán Condori y Ángel Yldefonso

Hernán Condori responde a preguntar por realizar ecografías y el agua arracimada

"He realizado ecografías para controles prenatales porque me siento capacidtado y certificado", señaló Hernán Condori. Sobre el uso de "agua arracimada" promocionada en sus redes sociales, Condori reiteró que no recetó ni vendió dicho producto. "No he mencionado en ningún momento que dicho producto (agua arracimada) tenga propiedades curativas. Este producto es solamente agua", señaló.