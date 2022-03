Condori ahora dice que agua arracimada no tiene propiedades curativas pese a que antes la defendía

Durante su interpelación en el Congreso, el cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, aseguró que él nunca ha recetado el Cluster X2, o agua arracimada, y que este producto no cuenta con propiedades curativas. El titular brindó estas afirmaciones a pesar de que en el pasado promocionó este tipo de elementos en un video publicado en las redes sociales.

“Para precisar y quiero ser enfático en esto, nunca he recetado, ni vendido, ni comercializado ese producto o algún otro producto análogo a ningún paciente . Soy médico cirujano egresado de una universidad nacional y nosotros recetamos los medicamentos que están dentro del petitorio nacional de medicamentos”, expresó Condori cuando respondió el pliego interpelatorio.

“Asimismo, no he mencionado en ningún momento que dicho producto tenga propiedades curativas; es decir, que con solo consumo pueda revertir algún tipo de enfermedad . Este producto es solamente agua, no es un fármaco. Y sí tiene autorización de la Digesa con código de registro sanitario, el cual se encuentra en condición de activo”, agregó.

De esta forma, Condori rechaza el agua arracimada, pero fue él quien la promocionó —antes de ser designado ministro— a través de un video difundido en redes sociales.

Le dio agua arracimada a su padre enfermo

Además, el mismo Condori ha reconocido que le dio este producto a su padre enfermo. “(A mi padre) Lo han operado hace cuatro meses. Sí, pueden darse alternativas en el hospital, en el seguro, pero sabemos cómo termina. La quimioterapia y todas esas cosas sabemos cómo terminan (…) Por ahí alguien apareció y me dijo: ‘Doctor, mi padre tiene cáncer, pero le he dado esto (agua arracimada) y se ve mejor’”, le contó a Hildebrandt en sus trece.

“Yo agarré y le he dado a mi padre (agua arracimada). ¡Pero yo nunca he vendido a ningún paciente! ¡Nunca he recetado, ni he dado! Quiero que quede bien claro. Ojalá que le haga bien. ¡Una esperanza! Quiero que me entiendan”, agregó.

El semanario también le consultó el motivo para promocionar el agua arracimada sin tener un sustento científico, a lo que Hernán Condori respondió que encontró información cuando “se puso a entrar a internet”.