Ruth Luque y Alejandro Aguinaga protagonizan altercado por esterilizaciones forzadas

Durante la sesión de interpelación al ministro de Salud, Hernán Condori, los congresistas Ruth Luque (Juntos Por el Perú) y Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) protagonizaron un altercado luego de traer a colación el tema de las esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

El intercambio de palabras entre ambos parlamentarios se suscitó luego de que el titular del Minsa extendiera sus felicitaciones al legislador fujimorista por sus aportes cuando ejerció también como ministro de Salud.

“Permítame señora presidenta (del Congreso), referirme y felicitar al doctor Alejandro Aguinaga, ya que él fue ministro de Salud. Usted, con su equipo, elaboraron un manual para prevención de cáncer de cuello uterino, para detección temprana (...) Esto es una de las buenas cosas, entre las muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud”, compartió Condori Machado ante el Pleno.

Frente a ello, la vocera de Juntos Por el Perú manifestó su molestia e incomodidad por el saludo del ministro de Estado y recordó que su colega es investigado por las esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar cuando formaba parte del Gabinete de Ministros en el Gobierno de Fujimori Fujimori.

“ Me llama la atención que el ministro de Salud haya felicitado al congresista Aguinaga, cuando sabemos que está investigado por el caso de esterilizaciones forzadas. Entonces, a mí no me parece dable que en un conjunto de respuestas se pueda felicitar, cuando sabemos claramente que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación (civil) hasta el momento”, dijo Luque al momento de su intervención.

Frente a ello, minutos después, el congresista Aguinaga pidió la palabra para responder a la legisladora e increparle que “mal llame” esterilizaciones forzadas a “un programa de planificación familiar y salud reproductiva” que se implementó para disminuir tasas de mortalidad en el país.