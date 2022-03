¿Cómo afecta la renuncia de Carlos Anderson a la bancada de Podemos Perú?

La tarde de este miércoles 16 de marzo, el congresista Carlos Anderson anunció su renuncia a la bancada de Podemos Perú luego de manifestar que el grupo parlamentario no le brindó respuestas “satisfactorias” ante la cercanía que tendrían algunos de sus correligionarios con el Ejecutivo.

“Yo les dije ayer (martes 15) que estaba esperando que me den algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno). Esto de utilizar algunos puestos y acceso al poder como moneda de cambio, yo estoy muy lejos de eso y no quiero pertenecer a una bancada de esa naturaleza”, dijo a las afueras del Parlamento.

Con la renuncia de Anderson Ramírez, ¿cómo afecta a la bancada de Podemos Perú, ya que esta quedaría integrada por cuatro legisladores?

José Elice, ex oficial mayor del Congreso y especialista en temas parlamentarios, explicó a La República que la agrupación quedará disuelta al no cumplir con la conformación mínima, que son cinco, y sus integrantes formarían parte de los “no agrupados”.

“El grupo parlamentario queda reducido y deja de estar constituido como grupo parlamentario. Entonces, sus integrantes pasan a los no agrupados, salvo que se unan a otro grupo parlamentario. Esto les resta participación en espacios de representación y órganos de Congreso y podría significar la recomposición del cuadro de comisiones , más aún si las presiden”, dijo.

Elice: “No tendrían por qué remover a Wong de la segunda vicepresidencia”

Del mismo modo, José Elice indicó que la descomposición de Podemos Perú tras la renuncia de Carlos Anderson no afectaría la permanencia de Enrique Wong en la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso.

Al respecto, señaló que el congresista, al ser elegido como parte de una lista que fue propuesta por bancadas constituidas en ese momento, no tendría por qué ser removido hasta que termine su mandato.

“En la Mesa Directiva, el señor Wong no tendría por qué salir hasta el final de su mandato. Él debe cumplir su mandato hasta julio (del 2022), salvo que el Congreso tome una decisión distinta de manera corporativa”, sostuvo.

Por otro lado, el ex oficial mayor del Parlamento resaltó que Anderson Ramírez haya renunciado a Podemos Perú por razones de conciencia y que indicara que no integrará otra bancada, aunque manifestó que no es deseable los grupos legislativos se desintegren.