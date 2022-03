AAR sobre Pedro Castillo: “El mensaje es quedémonos todos”

Para Augusto Álvarez Rodrich, el mensaje de Pedro Castillo ante el Congreso, ofrecido el último martes 15 de marzo, fue una completa farsa. Agregó que el presunto adelanto de elecciones solo habría sido una “pantomima” por parte del Gobierno.

El periodista recordó que, el sábado 12 de marzo, Aníbal Torres, primer ministro, anunció que habrían “sorpresas” en el mensaje que daría Castillo Terrones a la representación.

“El presidente allí expondrá lo que se viene haciendo hasta ahora, lo que se hará y, probablemente, habrá alguna sorpresa, algún anuncio, debido a que la inseguridad política nos está causando muchísimo daño, está afectando al país económicamente”, dijo en RPP.

Antes de las 5.00 p. m del martes 15 de marzo, se filtró desde Palacio de Gobierno la versión de que el dignatario anunciaría un proyecto de ley para el adelanto de elecciones. No obstante, la predicción no se cumplió.

Pedro Castillo priorizó 10 ejes: generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria, reactivación económica y de actividades productivas, impulso de la ciencia y tecnología, fortalecimiento del sistema educativo, descentralización, fortalecimiento del sistema democrático, gestión eficiente de riesgos y amenazas, gobierno y transformación digital, conducción de una diplomacia nacional y democrática, y Estado intercultural.

“Fue un mensaje que parecía un mensaje de un inicio de Gobierno, ¿no se ha dado cuenta de que ya ha pasado siete meses? El Gobierno va a cumplir ocho meses, pinta un país como que fuera un paraíso. Las cosas no caminan como el presidente está diciendo”, aclaró Rodrich.

Tras el mensaje de Castillo, el primer ministro aseguró que el presidente “a última hora” desistió en anunciar el adelanto de elecciones.

“Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso. Para corregir esta inestabilidad política que existe es necesario que nos pongamos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país´. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de Elecciones Generales“, dijo a las afueras de Palacio.

De acuerdo al conductor de “Claro y directo”, la sorpresa anunciada por Torres Vásquez nunca fue real y solo fue una especie de amenaza contra el Congreso, el cual debatirá el próximo 28 de marzo la moción de vacancia presidencial de Pedro Castillo.

“Nunca hubo la voluntad de adelantar elecciones, hubo la voluntad de amenazar, de chantajear para decir nos quedamos todos (...) El mensaje es quedémonos todos”, lamentó.