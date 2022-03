Walter Albán: “El Congreso no hace un efectivo control político, solo apuesta todo a la vacancia”

El reconocido abogado y profesor Walter Albán cuestiona al Congreso y al Gobierno por no responder a las necesidades urgentes de la población y en lugar de ello priorizar intentos de mantener el poder. Ante esta situación, asegura que la ciudadanía debe asumir un rol más activo que haga encauzar a las autoridades.

El Congreso admitió la moción de vacancia contra el presidente. ¿Qué le parece?

Persiste en la función que da desde el inicio de este gobierno: estar mayoritariamente jugándose todo a la vacancia. Mientras, pasan cosas muy graves en el país. Este Congreso no orienta su esfuerzo a controlar el poder e impedir situaciones como aquella sobre designaciones en el Ejecutivo y otras que golpean la institucionalidad y la administración pública. Lo único en que tiene bastante consenso es en contrarreformas. Es un juego de roles: tratan de vendernos que protagonizan una oposición y los que respaldan al Gobierno, un permanente enfrentamiento con altibajos. En lo importante, ambos mienten.

¿Es decir, el Congreso que alega control político no hace control político efectivo?

Exactamente. Levanta la bandera de la vacancia cuando no hay fundamento suficiente ni votos. Este Congreso es heredero de los anteriores y gallina que come huevo, aunque le corten el pico. Creen que pueden apostar todas sus cartas a esa opción.

¿Actúa el Congreso según la Constitución en la búsqueda de la vacancia presidencial?

Definitivamente no. Está haciendo el ridículo. ¿Qué sentido tiene plantear traición a la patria por declaraciones torpes de Castillo? Forzar a esos extremos es indicador de cómo han perdido la brújula. Hasta el momento el ganador es Cerrón, que se da el lujo de mantener en el Congreso a una mayoría relativa.

Usted adujo que el Congreso no debió dar la confianza al gabinete de Torres. ¿Cuáles son sus principales motivos?

Hay principios que los políticos creen que al pueblo le importan poco, y no es así. Lo primero que genera confianza es la actitud congruente. Jamás se podrá confiar en gente que hace lo que le conviene y no lo que al país le interesa. ¿Cómo van a criticar al Gobierno si le dan la confianza? Con esto, lo único que queda claro es que no quieren irse.

Perder la bala de plata...

Así es. Como si lo más importante para el país fuera que ellos permanezcan en sus cargos. Si Castillo disuelve el Congreso, debe convocar a elecciones. Si el Congreso aparece como víctima, es muy probable que en otra elección ya no tenga la cantidad que tiene Perú Libre ni Cerrón un juego gravitante. Hay formas más honestas, principistas y prácticas para enfrentar una mala política del Ejecutivo, pero si la prioridad es “permanezco en mi puesto”, transo con lo que sea. Eso han venido haciendo. Ante eso, la población tiene un rechazo casi absoluto a toda la clase política.

¿No hay posibilidad de que el Gobierno corrija, como algún sector todavía puede esperar?

Cada vez menos. Cuando Castillo convocó a Mirtha Vásquez para presidir el Consejo de Ministros, fue el momento en que podría haber habido una mayor rectificación. Vásquez se enfrenta a ministros que puso Castillo para pedir su remoción, como Barranzuela, y trató de plantear términos en los que Castillo debería responder a graves denuncias por indicios de corrupción en la casa de Breña. ¿Qué hizo la oposición? Atacarla. En vez de buscar alianza a través de ella para apartar al sector de Cerrón. Y seguía en su plan de vacancia. Llegaron a que el resquebrajamiento temporal de la relación de Castillo y Cerrón se acabara.

¿Es decir, en su torpeza, el Congreso fortaleció a Cerrón?

Ha fortalecido a Cerrón y ha hecho que Castillo tenga mucho menos incentivo para mejorar. Está haciendo lo que quiere, como nombrar a este ministro de Salud. Ahora toma iniciativa al anunciar ir al Legislativo entre esta discusión de la vacancia.

¿Cómo ve esa iniciativa?

Una jugada audaz. Si sintiera que está ante a una oposición inteligente, no lo habría hecho. Como se da cuenta de la torpeza y el nivel de ridículo de la mayoría en el Congreso, decide jugar sus cartas de esta manera.

Pero ya tiene fecha para su defensa. ¿Debe ir Castillo?

No creo que vaya, sino que mandará a su abogado. Creo que evaluará de qué modo hace quedar más en ridículo al Congreso, porque sabe que no hay votos para que lo puedan vacar.

Usted suscribe un pedido al CAL para sancionar a Aníbal Torres. ¿Qué se busca con esto?

Por un lado, un mensaje al país: ¿Quién es Torres? Ha mostrado manejo autoritario mintiéndole al país y ordenando distribuir publicidad en función de amigos y enemigos. Un abogado tiene que respetar principios, y si Torres se comporta como lo hace sin sanción, estamos predicando en el desierto. Pedimos la sanción más dura, expulsión o una separación por cinco años.

¿Qué nos dice lo que hace el Congreso con las leyes electorales?

Sin reforma política, seguirán eligiéndose entre ellos. Lo poco que se avanzó en reforma política tenía que ver con que las candidaturas no se decidan en las cúpulas de las organizaciones y lo han echado por la borda.

Si tenemos ese Congreso, ¿cómo salir de la crisis política?