Denuncias ponen en tela de juicio la idoneidad de Oscar Zea

En el Congreso no fueron bien recibidas las revelaciones acerca de las denuncias de dos homicidios contra el ministro de Agricultura, Óscar Zea.

Zea, también congresista de Perú Libre, ha rechazado estas imputaciones bajo el argumento de que ambos casos ya son cosa juzgada, pues tienen una sentencia del Poder Judicial que lo declaran inocente. Sin embargo, eso no lo eximen de cuestionamientos políticos.

“El presidente Pedro Castillo, a propuesta del premier Aníbal Torres, tendría que desprenderse de él (Óscar Zea). Es escandaloso”, comentó a La República el vocero alterno de Acción Popular, José Arriola.

“No podría estar en un cargo teniendo esta situación grave”, refirió el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, quien, al cierre de esta nota, comunicó que su bancada iba a sostener una reunión para evaluar la coyuntura política, y, entre estos temas, la situación del ministro Zea.

“Yo, siendo el señor ministro de Agricultura, hace rato hubiera presentado mi carta de renuncia al señor presidente de la República”, manifestó el congresista de Perú Democrático y ex primer ministro Héctor Valer.

El parlamentario recordó que cuando salió a la luz sus denuncias por violencia familiar renunció días después a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Lamentablemente creo que no todos somos iguales”, analizó Valer en referencia a la postura de Zea de continuar en el cargo.

“No puede ser que una persona así sea ministro del Estado”, protestó el congresista de Podemos Perú Carlos Anderson.

Ministro responde

Ayer por la mañana, el titular del Minagri volvió a rechazar tales acusaciones. “No tenemos que distraernos en patrañas como esta”, refirió en su visita a Arequipa. Zea agregó que, desde que su gestión viene impulsando la segunda reforma agraria y defendiendo los derechos de los ganaderos, viene siendo blanco de ataques. “Desde ahí estamos siendo atacados con cuestionamientos”, agregó.

Por la tarde, el ministro de Agricultura se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Al cierre de esta nota, aún no salía humo blanco en el Gobierno.

Interpelaciones

Mientras tanto, para mañana, está programado que en el Pleno del Congreso el ministro de Salud, Hernán Condori, y de Justicia, Ángel Ydelfonso, sean interpelados. Condori será el primero en responder. Luego será el turno de Ydelfonso.

La bancada de Fuerza Popular (FP) retiró, por el momento, la moción de censura contra Condori. Sin embargo, eso no significa que haya renunciado a buscar su destitución. Pero primero será la interpelación para evitar que Condori diga que no respetaron su derecho a defensa.

En las bancadas de APP y Acción Popular, según sus voceros respectivos, Eduardo Salhuana y José Arriola, dan por hecho la censura contra el titular del Minsa luego de la interpelación. Con los votos de ambas agrupaciones, más FP, Avanza País y Renovación Popular, habrá los votos suficientes para sacar a Condori del Minsa.

Hernán Condori, de Salud y Ángel Ydelfonso, de Justicia. Foto: composición/ difusión

Los casos atribuidos a Óscar Zea

El ministro de Agricultura, Óscar Zea, según ‘Panorama’, fue dos veces denunciado por el homicidio de Edwin Richard Parisuaña Quispe y Paulino Zeballos Huacasi. Es cierto que Zea fue absuelto en ambos casos. No obstante, lo concreto también es que el titular del Minagri estuvo en el penal de Juliaca, Puno, el 13 de agosto de 1999, tras la muerte de Paulino Zeballos. Zea llegó a ser declarado reo contumaz por no presentarse al juicio en 2013 por el asesinato de Zeballos. La Fiscalía pidió 15 años de cárcel. La pesquisa duró hasta el 2017. Pero no hubo una condena que lo declare culpable.