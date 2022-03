Montoya sobre rumor de proyecto para adelanto de elecciones: “Esperemos que no sea cierto”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, mostró su disconformidad ante la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo presentase esta tarde una propuesta de proyecto de ley para adelanto de elecciones, un rumor que viene cobrando fuerza en las últimas horas.

“ Esperemos que no sean ciertos los rumores de que el señor Castillo intenta presentar un PL de adelanto de elecciones , ni que tampoco agreda verbalmente a los genuinos representantes del pueblo con un doble discurso insinuando un cierre anticonstitucional del Congreso”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Jorge Montoya se mostró en contra ante un posible proyecto de adelanto de elecciones. Foto: Captura Twitter.

Esto debido a que el mandatario convocó a una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros, previo a su llegada al Parlamento. En esta reunión se estaría planteando la posibilidad de que el jefe de Estado haga extensiva esta iniciativa.

Según fuentes de La República, el mencionado proyecto ley fue planteado por el mandatario el último lunes 14 de marzo ante los congresistas de Perú Libre, pero no obtuvo respaldo.

La posibilidad de esta propuesta va en línea de lo que había anunciado el primer ministro, Aníbal Torres, en una entrevista del sábado 12 de marzo, en la que adelantó que en el mensaje del mandatario “posiblemente habría sorpresas”.

Esta tarde, el premier, al ser consultado nuevamente sobre el tema, no descartó que el presidente de la República, Pedro Castillo, anuncie, durante su mensaje ante el Congreso a las 5.00 p. m., la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales.

“¿Estaba descartado (el adelanto de elecciones generales)? Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso. Yo lo que he dicho es ‘a buen entendedor, pocas palabras’. ¿Eso va a ser una sorpresa? No sé”, declaró Torres a la prensa en exteriores de Palacio de Gobierno.