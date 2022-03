“Eso es todo, amigos”: el provocador tuit de Bellido antes de que Castillo acuda al Congreso

El congresista de Perú Libre Guido Bellido se pronunció a pocas horas de que el presidente de la República Pedro Castillo dirija un mensaje ante el pleno del Congreso. El mandatario concurrirá al hemiciclo del Parlamento a las 5.00 p. m., luego de liderar una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

“Eso es todo, amigos”, expresó Bellido Ugarte a través de un tuit.

Tuit de Guido Bellido. Foto: captura de Twiiter

El mensaje de Bellido Ugarte tiene lugar luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no descartó que Castillo Terrones anuncie ante el Parlamento la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales.