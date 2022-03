Espinoza sobre vinculación con ‘Los Niños’: Nos quieren presionar para apoyar la vacancia

El congresista Darwin Espinoza de Acción Popular señaló que desde su partido quieren fraccionar a la bancada acciopopulista con el argumento de las investigaciones internas a los legisladores vinculados al denominado grupo ‘Los Niños’, sindicados por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, como una cúpula incondicional al presidente de la República, Pedro Castillo.

“Habría que preguntarles a ellos (por qué lo citación de AP), yo no tengo ninguna vinculación con la Sra. Karelim López, ella no me ha mencionado. (…) Yo no he leído la citación, pero sé de qué se trata. La misma secretaria de disciplina ha llegado hasta mi despacho a decir que quiere que me presente, yo le he dicho que con mucho gusto, pero no tengo ninguna vinculación con Karelim López”, declaró a Canal N.

En esta línea, Darwin Espinoza advirtió que existe un interés en Acción Popular en usar este tema para presionar a algunos congresistas para que voten a favor de la vacancia. “Hay intereses de por medio, hay gente que está a favor de la vacancia y quieren que votemos a favor de la vacancia. Quienes manejan la página de Acción Popular en Twitter están a favor de la vacancia. (…) Quieren fraccionar la bancada para que votemos a favor de la vacancia”, agregó.

PUEDES VER: María del Carmen Alva pretende limitar contenido del mensaje del presidente Pedro Castillo

Acción Popular cita a congresistas involucrados en grupo ‘Los Niños’

El último lunes, la Secretaría Nacional de Disciplina del partido Acción Popular acordó citar para este miércoles 16 de marzo a Darwin Espinoza, Juan Mori, Raúl Doroteo, Ilich López y Jorge Flores, cinco congresistas de la bancada acciopopulista sindicados por Karelim López de ser parte de ‘Los Niños’, grupo que, de acuerdo a López, apoyaría al presidente Pedro Castillo a cambio de contratos millonarios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En efecto, por medio de sus redes sociales, Acción Popular difundió cinco comunicados donde solicitan a los mencionados legisladores dar sus descargos tras denuncias periodísticas vertidas en las últimas semanas.

Desde esta dependencia de Acción Popular, consideran que la situación de estos cinco congresistas “manchan el honor y desprestigio de Acción Popular, un partido democrático con una trayectoria de 65 años de vida política”.