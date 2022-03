Arequipa: regidor Fredy Quispe denuncia que fue víctima de secuestro y tortura

Arequipa. El regidor de la Municipalidad Provincial de Caylloma, Fredy Quispe Idme, denunció que el pasado miércoles 9 de marzo fue víctima de secuestro y tortura por parte de más de dos sujetos.

El concejal relató que eran las 7.30 p. m. cuando se encontraba esperando un bus de transporte público en el grifo de Zamácola, en el distrito de Cerro Colorado. En el momento en que avizoraba que venía su vehículo, un taxi se estacionó frente a él y le ofreció sus servicios.

Con la intención de llegar más rápido a casa, Quispe Idme cotiza el precio y sube a la unidad. Cinco cuadras después, en dirección al mercado de Río Seco, la unidad se desvía de la ruta y luego una camioneta los intercepta.

“Bajaron dos sujetos y se subieron al taxi, mientras el carro seguía (en marcha), l os sujetos me golpeaban con un martillo en las dos rodillas y me intentaban sacar los ojos con sus manos . Luego, me obligaron a tomar un brebaje y sentía que me desvanecía. Por suerte pasó un taxi, le di mi dirección y antes de llegar a mi casa perdí el conocimiento”, contó Quispe este martes a los medios de comunicación.

El regidor agregó que estuvo dos días inconscientes en un hospital. De los vagos recuerdos que tiene de esa noche, Quispe agrega que los sujetos le indicaban que sabían que él era regidor y que no se debía de meter en asuntos que no le competen.

Quispe no quiso adelantarse a las investigaciones, pero sospecha que se trata de una venganza política . Hace unos meses denunció presuntas irregularidades por parte de la gestión de la Municipalidad Provincial de Caylloma en relación a la construcción de un terminal en Majes. Durante su labor también realizó otras denuncias.

“Hace dos años también yo y otro regidor recibíamos amenazas por llamadas. A nuestros familiares también les llamaban diciendo que no nos metamos en su labor”, acotó el denunciante.