Aníbal Torres: Castillo dejó de lado el anuncio del adelanto de elecciones para concertar con el Congreso

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que sí existió la posibilidad de anunciar un adelanto en las Elecciones Generales. Sin embargo, el presidente de la República, Pedro Castillo, decidió no hacerlo e intentar concertar una vez más con el Congreso a fin de corregir la inestabilidad política que se vive en el país.

“Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo, porque me manifestó: ´Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso. Para corregir esta inestabilidad política que existe es necesario que nos pongamos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país´. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de Elecciones Generales”, dijo el primer ministro a la prensa.