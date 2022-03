Aníbal Torres no descarta que Pedro Castillo proponga este martes adelanto de elecciones

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no descartó que el presidente de la República, Pedro Castillo, anuncie este martes, durante su mensaje ante el Congreso a las 5.00 p. m., la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales.

“¿Estaba descartado (el adelante de elecciones generales)? Yo no he dicho que estaba descartado ni que no estaba descartado. No he dicho eso. Yo lo que he dicho es a buen entendedor pocas palabras. ¿Eso va a ser una sorpresa? No sé”, declaró Torres a la prensa en exteriores de Palacio de Gobierno.

El primer ministro reiteró lo expresado el último domingo sobre “sorpresas” en el discurso del jefe de Estado: “Yo estoy hablando seriamente, no en broma. Si es dicho que es sorpresa, habrá sorpresas”.

“Lo que se espera es que el presidente dé su mensaje al país, aclare lo que se ha hecho, que no se difunde, proponga lo que se tiene que hacer, solicite que haya un acuerdo y haya consensos en favor de la política general del país”, agregó.

Torres sobre pedido de Alva: No sé si tendrá fundamento legal

En otro punto de sus declaraciones, el premier Aníbal Torres se refirió al pedido de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, a Pedro Castillo de no tocar los puntos incluidos en la moción de vacancia en su contra.

“Eso es lo que ha dicho ella. ¿Tendrá algún fundamento legal o constitucional? No lo sé. El presidente va a dar su mensaje dentro del marco señalado por la Constitución”, aseveró.

Sobre la sesión plenaria del 28 de marzo, donde se debatirá y votará la moción de vacancia, Torres Vásquez sostuvo que es una prerrogativa del mandatario asistir presencialmente o mediante un abogado para ejercer su derecho a la defensa.