Torres: “No conozco a Karelim López, nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que no conoce a la empresaria Karelim López, luego de que esta declarara que recibió presión del gobierno de Pedro Castillo para que denuncie a fiscales, mediante un “emisario” del primer ministro.

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, comentó Aníbal Torres en su Twitter.

Nota en desarrollo...