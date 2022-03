Walter Ayala: En mi tiempo de ministro no he notado ningún ‘gabinete en la sombra’

El extitular de Defensa, Walter Ayala, manifestó desconocer la existencia de un ‘gabinete en la sombra’, como han revelado algunos exfuncionarios, y señaló que durante el tiempo que ejerció como ministro no vio ningún tipo de influencia hacia el mandatario Pedro Castillo.

“ En el tiempo que he estado como ministro no he notado ningún ‘gabinete en la sombra’ , no he notado temas de corrupción. Siempre había un acercamiento del presidente”, comentó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, expresó que las denuncias por parte de exministros y exfuncionarios debieron darse cuando todavía formaban parte del Gobierno y no tras su salida, ya que lo consideró “antiético”.

En otro momento, Ayala señaló que las declaraciones de Karelim López no tendrían peso, ya que se están basadas en rumores.

“Las declaraciones de Karelim (López) no tienen asidero legal, porque ella dice que escuchó o le dijeron por ahí rumores, pero cuando uno se acoge a una colaboración eficaz tiene que aportar pruebas, no solamente dichos sin sustento jurídico alguno”, añadió.

Investigación por ascensos irregulares

Más adelante, el extitular del Mindef manifestó que la única investigación que tiene abierta es la de las presuntas presiones en ascensos en las Fuerzas Armadas.

“La única investigación que yo tengo es por el tema de los ascensos que, hasta donde yo tengo conocimiento, ya está en la etapa final y tengo toda la seguridad de que se va a archivar, porque nunca pedí ascenso de nadie”, agregó.

Asimismo, expresó que no se ha podido probar su supuesta injerencia en el caso y que la polémica se debería a que el Parlamento buscó una excusa para sacar ministros.

“Hasta el momento no se ha probado ningún chat mío donde diga que asciendan a alguien. La verdad que pienso que el Congreso, en su momento, quería sacar ministros y utilizó esa excusa”, puntualizó.