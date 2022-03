Castillo puede hablar de los temas que desee en su presentación ante el Pleno este martes 15

El presidente Pedro Castillo solicitó al Congreso asistir el martes 15 de marzo al hemiciclo para dar un discurso a la representación nacional. Esta tarde del lunes 14, la titular de la Mesa Directiva María del Carmen Alva (Acción Popular), le invocó a que en su tertulia no mencionara los puntos sobre la vacancia presidencial. No obstante, el jefe de Estado no está prohibido de hacerlo.

“La Constitución solamente establece como obligatorio un tema, materia del mensaje presidencial cuando se trata del mensaje que el presidente dirige al inicio de la legislatura anual. Ahí, la Constitución dice qué debe tratar, pero de ahí mensajes que el presidente dirige al Congreso en otro momento, puede ser de cualquier tema, porque la Constitución no establece ninguna limitación”, precisó el constitucionalista Omar Cairo a La República.

En ese sentido, añadió que Alva Prieto tiene la potestad de solicitar al jefe de Estado omitir ciertos tópicos como sugerencia, pero no puede exigirle.

“(Alva) puede pedir (a Castillo) que hable de determinado tema y que no hable de otro, pero como pedido, como exhortación, no lo obliga al presidente. Él puede hablar absolutamente sobre lo que considere pertinente”, añadió el letrado.

El documento que fue enviado a Castillo Terrones señala que la Junta de Portavoces acordó que lo recibirán en el Congreso a las 5.00 p. m. para recibir su mensaje, y además, agregan la invocación.

“Asimismo, teniendo consideración que se encuentra en trámite una moción que propone la vacancia de la presidencia de la República, le invoco, respetuosamente, a no hacer referencia a materias contenidas en dicha proposición”, dice la carta que envió Alva a Castillo.

Oficial mayor indica que no se le ha prohibido a Castillo hablar sobre vacancia

El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, enfatizó que en el documento enviado al mandatario no se le ha prohibido abordar algún tema en específico, sino que se le ha realizado una “invocación de manera muy respetuosa” , debido a que el Congreso no tiene potestad para limitar el mensaje que daría el jefe de Estado.

“Como no nos ha dicho de qué va a hablar, le decimos en el oficio que nos diga, porque él ya sabe de qué va a hablar. Se le invoca, no se le ha prohibido. Por eso, nos hemos cuidado mucho en el oficio de remisión. La presidenta (del Congreso) ha tenido mucho cuidado con esto, porque no hay un artículo en el reglamento que le prohíba (hablar sobre) el tema”, declaró para RPP.