En AP concuerdan que Pedro Castillo debe ir al Congreso, pero no aseguran vacarlo

Reacciones. El presidente Pedro Castillo deberá acudir al Congreso el próximo lunes 28 de marzo a las 3.00 p. m. Esto, luego de que se aprobará en el pleno iniciar el proceso de vacancia en su contra por incapacidad moral permanente, según lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política.

Al respecto, el legislador José Arriola de Acción Popular señaló que Pedro Castillo —o su abogado Eduardo Pachas— debe esclarecer los cuestionamientos vertidos en contra del Gobierno a raíz de las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, que señala una presunta mafia en Palacio.

“Pedro Castillo debe contestar por qué recibió a tantos personajes en el pasaje Sarratea, en Breña. Ha recibido empresarios, políticos y congresistas. Queremos saber la verdad. Así lo haya negado, igual debe contestar. Él tiene la libertad de reunirse con quien quiera, pero cuando ya hay personajes que tienen que ver con el espacio político, e incluso con ministros, tiene que explicarlo”, manifestó el congresista a La República.

En ese sentido, Arriola afirmó que en Acción Popular acordaron votar a favor de admitir a debate la moción de vacancia con el objetivo de que el mandatario acuda al Parlamento y pueda responder sobre la asignación de algunos funcionarios cuestionados.

“A lo mejor él no va y envía a su abogado. Eso ya será motivo para que el pleno vea la votación de la vacancia, pero como ya todos sabemos eso es un poco irrealizable. No hay los votos. No es imposible, pero lo ve muy difícil. No habría vacancia presidencial, ni cierre del Congreso”, declaró a esta redacción.

Pedro Castillo confirmó su asistencia al Congreso este martes 15 de marzo con el fin de dar un mensaje a la representación nacional. Foto: PCM

Por otro lado, el acciopopulista Luis Aragón consideró “importante” que el Parlamento haya aprobado debatir la moción de vacancia.

De igual manera, mencionó que sería conveniente que el Legislativo cuente con la presencia del presidente.

“Lo más probable es que venga su abogado, pero lo ideal sería que él venga. Él debe explicar a la representación nacional los diversos temas. Teniendo las cosas claras, el Congreso tomará una decisión final”, dijo a este diario.

En otro momento, aclaró que aprobar la moción de vacancia “no significa que se le tenga que vacar (a Pedro Castillo) necesariamente, pero tiene que aclarar”.

“Pedro Castillo tiene que explicar al país los temas que, presumiblemente, están vinculados a la corrupción (…) Él tiene que deslindar de ese ‘gabinete en las sombras’, hablar de su cercanía directa con Karelim López, visitas en Sarratea, lo que pasa en el MTC, entre otros temas”, acotó Aragón.

Finalmente, resaltó que, “más allá del tema jurídico o penal”, Castillo Terrones debe tratar el tema político que “habría vulnerado las buenas costumbres y los valores”.

“Escucharemos al presidente. Si nos convence, obviamente votaremos en un sentido y, si no, en otro sentido. 87 votos no es fácil de conseguir. A la fecha, yo no creo que se alcance los votos. Sin embargo, veremos qué sucede al lunes 28″, añadió.

María del Carmen Alva pide a Pedro Castillo que en su mensaje del martes 15 no hable sobre los puntos de la moción de vacancia. Foto: composición Congreso/Presidencia

Ambos congresistas votaron a favor de dar la confianza el último miércoles al gabinete liderado por Aníbal Torres. Sin embargo, tanto Aragón como Arriola señalaron que la moción de vacancia “es un tema distinto”.

“Si bien se votó a favor del Consejo de Ministros, eso no efectuaba a que no se apruebe la moción de vacancia. Es como un pliego interpelatorio que tiene que contestar él o su abogado. Otra cosa es la vacancia”, aseveró Arriola.