“Que paguen más”: la vez que Luciana León pidió más dinero por favores a Los Intocables Ediles

Este último domingo, un reportaje de “Punto final” reveló chats de WhatsApp de la excongresista aprista Luciana León que demostrarían las pruebas que tiene el Ministerio Público en su contra para acusarla ante el Congreso de la República por los delitos de organización criminal y peculado doloso. Las conversaciones son protagonizadas por la exparlamentaria y su Augusto Narvarte y se sitúan en setiembre del 2017.

Estos, además, revelarían los favores y presiones que ejerció la exparlamentaria contra exfuncionarios para favorecer contratos con autoridades del municipio de La Victoria involucradas en la organización criminal Los Intocables Ediles .

A inicios de 2020, la Fiscalía accedió al celular de León Romero como parte de la investigación en su contra por el presunto vínculo con dicha organización criminal. Asimismo, además de encontrar conversaciones que la comprometían directamente, hallaron un diálogo con el excandidato aprista al Congreso Mijael Garrido Lecca, donde le enseñaba cómo “pitufear” el dinero que iba a recibir como aportes a su campaña electoral.

Chats revelaron gestión de favores

En los mencionados chats, revelados en 2020 por “Cuarto poder”, se daba cuenta de cómo Luciana León gestionaba reuniones con ministros de Estado para apoyar a su hermano Rómulo León Romero, quien trabajaba con Alex Peña, financista de Los Intocables Ediles . En estas conversaciones se ve el mal uso del poder que ejerció la exparlamentaria y su influencia para gestionar reuniones para su hermano y personas en los ministerios de Energía y Minas, Vivienda y Salud.

PUEDES VER: Revelan chats de WhatsApp de Luciana León que prueban favores y presiones a exfuncionarios

“Hermanita, ¿me puedes ayudar con el de Energía y Minas?, necesito que él me apoye con el proyecto Quellaveco”, le escribe Rómulo León Romero a su hermana. “Oye, pero que ya paguen más, porque cualquiera no se reúne con tres, cuatro ministros”, responde Luciana León. “De hecho, si sale algo me pagarán más, hermanita”, replica León Romero.

En otro chat de ambos se muestra la coordinación de una reunión en el Ministerio de Vivienda con el fin de obtener un puesto de trabajo. “¿Puedes enviarle un wasap a ‘Techito’?, a ver si te puede decir el puesto, para que vaya bien preparada”, escribe el hermano a Luciana, refiriéndose al exministro Carlos Bruce. “¿Cuánto calculas que le puedan pagar ahí en Sencico?”, le pregunta posteriormente.

Conversaciones la comprometen con organización criminal

Durante un allanamiento de la Fiscalía a su oficina del Congreso en octubre de 2019, se revisaron las computadores y se encontraron conversaciones de su exasesora Betsy Matos que datan de julio de 2018, donde se puso en evidencia gestiones ante el Ministerio de Vivienda para sacar adelante obras en favor de la Municipalidad de La Victoria.

En estos chats, que reveló El Comercio, entre León, Matos y ‘Paty’, quien sería Patricia Ortiz, quien fue secretaria del despacho de la exlegisladora, se realizaban coordinaciones para impulsar la aprobación del presupuesto de los proyectos.

En uno de los mensajes de julio de 2018, cuando el ministro de Vivienda era Javier Piqué, ‘Paty’ recibe una indicación de Matos “para sacar cita con el ministro de Vivienda o con el viceministro de Saneamiento”.

“Si te piden códigos, me avisas, pero prefiero que no quede registrado en un correo, solo por teléfono”, le advierte Betsy Matos a ‘Paty’, de acuerdo a los chats que se difundieron.

“Me dijo Betsy que saque cita con el ministro de Vivienda (...) para mañana miércoles a las 5 p. m.”, le escribió ‘Paty’ a Luciana León tras haber gestionado un encuentro con el ministro de Vivienda.

Presión a exfuncionarios

Un reportaje emitido por “Punto final” el último domingo, se difundió algunas conversaciones que Luciana León mantuvo con su esposo, Augusto Narvarte, que datan de setiembre del 2017. En estos mensajes se lee cómo León Romero solicita una cuenta, con el fin de que le depositen 5.000 dólares, además de las presiones que ejerció contra exfuncionarios para favorecer contratos a Los Intocables Ediles.

“ ¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde, en su cara le dijiste que sí salían. ¡Que 55 lo manejabas! (…) Por favor, ¿puedes hacer algo? Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia. Parece que los de abajo mandan y no el ministro. Me hacen eso y los boto”, se lee en uno de los textos enviados por León al exministro de Economía Alfredo Thorne.

Asimismo, se mostró un Betsy Matos, quien increpó a Thorne por burlarse de ella. “Primero, me reuní contigo, comentaste que podía ser con excedente de ministerios; sin embargo, este funcionario (...), mira lo que firma. Entonces, que no me pasee y sincérate pues. Deja de mecerme”, se lee.

Otro chat, entre Luciana León y Augusto Narvarte, señala que el depósito de 5.000 dólares solicitado por la excongresista ya se había hecho. “Betsy me cuenta: ya depositaron en la cuenta de la chaparra”, escribió León Romero. Frente a esto, su pareja replica: “Le digo ¿5 chapitas? Borra, bebé”.

Chats con Mijael Garrido Lecca

En otro de los chats que se le encontraron a Luciana León, pero que no está relacionado con el caso de Los Intocables Ediles, se ve cómo le enseñaba al excandidato aprista al Congreso Mijael Garrido Lecca cómo “pitufear” el dinero que iba a recibir como aportes a su campaña electoral para los comicios extraordinarios de 2020.

Según las conversaciones vía Whatsapp que fueron difundidas por “Cuarto poder”, Mijael Garrido Lecca, quien postulaba por primera vez a un cargo público, le contó a la excongresista aprista que consideraba que sí podían conseguir representación en el Legislativo.

“Yo creo que la podemos pelear. Nadie va a jalar más que yo. El que pide al cielo y pide poco es loco. Ayer ya levanté 100.000 soles en un día”, dijo Garrido Lecca a León. Ella replicó: “Es relativo. Tranquilo. Y mueve efectivo. Que no te depositen nada. Mañana hablamos todo eso. O si quieres por fono más tarde que salga de acá”.

Seguidamente, el también conductor de televisión le contó que el abogado Humberto Abanto le había hecho bancarizar todo el dinero. “Discrepo, pero bueno. Ya lo conversaremos. Si depositas el 30% está bien. Luego te explico temas operativos que Abanto creo no está evaluando, porque no conocen funcionamiento del tema”, le respondió ella.