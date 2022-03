Elvis Vergara sobre vacancia presidencial: “No queremos otro Merino en Acción Popular”

El vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, se pronunció sobre la posibilidad de que el jefe de Estado, Pedro Castillo, sea destituido y posteriormente la vicepresidenta Dina Boluarte también lo sea, por lo que el presidente de turno del Parlamento asumiría el cargo. En ese sentido, el legislador manifestó que no tienen pensado que nadie de su bancada sea el nuevo mandatario.

“Si es que llegase ese escenario que nadie quiere, de que Dina Boluarte se aparte (de la presidencia), nosotros los tenemos claro, no vamos a permitir que alguien de Acción Popular asuma la presidencia de esa manera. No queremos otro Merino en Acción Popular ”, señaló en diálogo con Canal N.

El parlamento aclaró que las circunstancias en las que Merino de Lama asumió la presidencia en noviembre de 2020 no eran las adecuadas. En esa línea, aseveró que este momento tampoco es el correcto para que alguien de su agrupación asuma el puesto.

En relación a las declaraciones del congresista de su bancada Darwin Espinoza, quien acusó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de enviar mensaje exhortando a votar a favor de la vacancia, Vergara aclaró que a él no le enviaron nada.

Sin embargo, el legislador también señaló que existen personas que le “soplan al oído” a la titular del Parlamento, quienes le dicen que “es su momento” de asumir el máximo cargo del país, en caso de que Pedro Castillo y Dina Boluarte no puedan ejercerlo.

Sobre asistencia de Castillo al Congreso

Respecto al pedido del presidente Pedro Castillo para asistir al Congreso el próximo martes 15 para brindar un mensaje, Elvis Vergara manifestó que no encuentra motivos para rechazarla, pues no interferiría en el proceso de vacancia que se le sigue.

