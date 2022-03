Dina Boluarte tras admisión de la moción de vacancia: “El Congreso debería actuar con madurez”

La vicepresidenta Dina Boluarte, quien encabeza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mostró su rechazo a la decisión de la mayoría del Congreso de admitir a debate la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la cual es impulsada por el parlamentario Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular.

“ Siempre he dicho que el Congreso debería actuar con madurez frente a tantas necesidades que tiene el país. Estamos cansados de estar en un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no es solamente de ahora, sino que viene de atrás, sino no se hubiera cerrado el Congreso anterior en la presidencia del señor Vizcarra”, expresó Boluarte, desde Loreto, en diálogo con las cámaras de TV Perú.

La ministra indicó que el Legislativo debería mirar a otros lados del Perú para así “poder trabajar por el país” y aseguró que “no estamos para vacancias”, sino “en momentos de unirnos, de fortalecer los corazones y de poder en algún momento, quizá, decir: ‘Aquí estamos para trabajar por el Perú y por las hermanas y por los hermanos que necesitan”.

“ (Estoy) totalmente en desacuerdo con esta actitud del Congreso . (...) No voy a permitir la corrupción. Estamos en contra del tema de la corrupción, pero creo que en este momento vacar a un presidente o presentar una moción de vacancia es exagerar la nota, por así decirlo”, prolongó.

Vacancia se debatirá el 28 de marzo

Boluarte se pronuncia así luego de que el Pleno del Congreso aprobara con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención admitir a debate la moción de vacancia presidencial contra Castillo Terrones.

El Legislativo ha acordado que la sesión en donde se debatirá y votará la vacancia contra el jefe de Estado se realizará el 28 de marzo a las 3.00 p. m.. Aquel día, el mandatario podrá acudir al hemiciclo para defenderse personalmente o en todo caso enviar a su abogado para dar sus descargos.