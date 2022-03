Cuestionados candidatos en elecciones 2022

En medio de la incertidumbre por los proyectos de ley 1227 y 1271/2021 del Congreso que pretenden dar más plazo a la inscripción de padrones de afiliados este 2022, cuando el plazo dado por el JNE fue el 5 de enero, las 228 agrupaciones políticas a nivel nacional vienen definiendo sus precandidaturas para los comicios de este año.

Mientras en Lima se consolidan las candidaturas de Daniel Urresti (Podemos Perú), Rafael Aliaga (Renovación Popular) y Harold Forsyth (Somos Perú), quienes lideran las intenciones de voto, en el interior del país hay una disputa de políticos nuevos con exalcaldes y excongresistas que pretenden asumir los máximos cargos en gobiernos regionales y provinciales. Ahí llama la atención la trayectoria y perfil de estos aspirantes.

Norte de Acuña

En La Libertad fue confirmada la postulación de César Acuña Peralta de Alianza para el Progreso (APP) al Gobierno regional (Gore), como ocurrió en el 2015. Ese año Acuña salió victorioso en los comicios y asumió el cargo de presidente regional. Sin embargo, diez meses después dejó esta función para postular a la presidencia con su agrupación. En ese proceso terminó excluido. No pasó de la primera vuelta.

Para los comicios generales del 2021, Acuña volvió a aspirar al sillón presidencial con APP. Pero no le fue bien. No llegó a figurar en los primeros lugares de la preferencia electoral. No obstante, su partido igual pudo salvar la inscripción en las elecciones congresales.

Por otro lado, para la Municipalidad Provincial de Trujillo apunta como candidato Martín Namay Valderrama, actual alcalde de La Esperanza.

En el Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo figuran el excongresista aprista Elías Rodríguez Zavaleta como precandidato a la región La Libertad y Martín Sifuentes Palacios, también exmilitante del partido de la estrella, quien postulará a la comuna trujillana. Sifuentes ya la dirigió el 2006.

En tanto, en el Movimiento Nueva Libertad –fundado por la exesposa de César Acuña, Rosa Núñez Campos– aparecen como posibles candidatos al Gobierno regional el excongresista de Somos Perú, Mariano Yupanqui Miñano, y el exaprista y exalcalde de El Porvenir Paul Rodríguez Armas, quien postuló al Congreso en las elecciones pasadas por Victoria Nacional.

Ha tomado fuerza la precandidatura en Somos Perú para la municipalidad trujillana del actual alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán, quien se ha hecho conocido a nivel nacional por la colocación del huaco de la fertilidad en su distrito.

En Perú Libre (PL) están como precandidatos al Gore el secretario general en la región, Rumaldo Viera Albarrán, quien competirá en las internas con Adolfo Valverde Calipuy.

Algunos cuestionados

En Piura figuran como precandidatos al Gore Reynaldo Hilbck Guzmán de Unidad Regional, quien fue gobernador de la región (2015-2018) y tiene investigaciones fiscales sobre el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP). También Santiago Paz de Región para Todos, mientras que Mártires Lizana Puelles, exalcalde de Huarmaca y dos veces congresista de Fuerza Popular, va con la agrupación Contigo Piura. Otros aspirantes al Gore son Jhony Peralta Cruz, líder del movimiento regional Seguridad y Prosperidad, así como César Reyes Peña, exrector de la Universidad Nacional de Piura (APP).

En Áncash, el excongresista acciopopulista Otto Guibovich anunció su precandidatura a la gobernación regional de esta región por Renovación Popular.

En Lambayeque, el Movimiento Regional Construyendo tiene al exparlamentario de Peruanos por el Kambio (PPK), Clemente Flores, como precandidato al gobierno regional; y el vicegobernador regional Óscar Cárpena se perfila como postulante a la municipalidad provincial de Chiclayo.

En APP, el alcalde de Lambayeque Alexander Rodríguez es la carta al Gobierno regional; Antonio Uriarte a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y Antonio Eneque al municipio de Lambayeque.

En Fuerza Popular (FP), el excongresista fujimorista José Marvin Palma es precandidato al ente regional; el exprefecto Rafael Aíta, a la municipalidad de Chiclayo; la exmilitante aprista Sisi Granados postularía a la municipalidad de Ferreñafe; y el ex gerente regional Eduardo Jacinto Teque, a la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Jorge Luis Pérez Flores, excongresista (2020-2021) y exfuncionario de EsSalud, se alista para postular a la gobernación regional por Somos Perú; y el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Miguel Ángel Bartra, postularía al mismo cargo.

Juntos por el Perú (JPP) tendría como precandidato al Gobierno regional al exministro de Defensa y exministro del Interior Juan Carrasco Millones; y Janet Cubas a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

En Cajamarca, son precandidatos al Gore el excongresista César Vásquez (APP) y Roger Guevara (AP). El Frente Esperanza tiene como precandidata a Felipa Tocto; en Perú Libre está su secretario regional Jorge Spelucín; el Frente Regional Cajamarca lleva al alcalde de provincial de Cajamarca, Andrés Villar; y en Avanza País está el excongresista Walter Benavides.

Como precandidatos a la Municipalidad Provincial de Cajamarca están el ex gerente regional Sergio Ibáñez (Avanza País) y el Movimiento Regional Cajamarca Siempre Verde pretende llevar como candidato a Joaquín Ramírez, exlegislador de Fuerza Popular y presidente del Club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC).

En el sur

En Arequipa hay problemas para la inscripción de algunos candidatos, como es el caso de Rohel Sánchez, exrector agustino y precandidato al Gobierno regional, de quien inicialmente se dijo que no podría postular, pero sí está inscrito en el ROP por el movimiento Yo Amo Arequipa.

Para la alcaldía provincial de Arequipa aparecen como precandidatos Ángelo Huerta Presbítero, actual alcalde de Yanahuara, quien va por Fuerza Arequipeña; asimismo, el cuestionado excontralor y excongresista Edgar Alarcón Tejada, quien, pese a las denuncias constitucionales en su contra, busca postular por el movimiento Arequipa Unidos por el Gran Cambio, que llevó a Elmer Cáceres Llica a ocupar el Gobierno Regional de Arequipa.

En el Cusco los más voceados para el sillón municipal son el exalcalde de Santiago Franklin Sotomayor de Somos Perú; Luis Pantoja Calvo, general PNP en retiro, fue jefe a cargo de la Dirección Nacional Antidrogas, quien postula por el Movimiento Regional Inka Pachacuteq; y Carlos Huamán Cruz, exdirectivo de la Caja Municipal Cusco, precandidato de Renovación Popular.

Candidaturas tras comicios internos

De las 228 organizaciones políticas inscritas o en vías de inscripción, 170 convocaron a elecciones internas a fin de definir a sus candidatos. De ellas, 70 realizarán el proceso interno mediante la modalidad directa (afiliados) el 15 de mayo próximo, en que elegirán a sus postulantes mediante el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto.

En esa misma fecha, otras cien agrupaciones elegirán a sus delegados por modalidad indirecta con voto universal de sus afiliados y una semana después (22 de mayo) los delegados elegirán a los candidatos.

Los grupos políticos convocaron a elecciones internas entre el 15 y el 22 de enero de este año, tal como está establecido en el cronograma electoral para los comicios internos del JNE.