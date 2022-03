Congreso: oposición apunta a continuar con proceso de vacancia

La Junta de Portavoces se reunirá hoy a las 9 de la mañana para analizar un único tema, hasta el momento: la solicitud del presidente de presentarse y dar un mensaje ante el Pleno del Congreso mañana. Según fuentes consultadas, hay consenso para permitir el pronunciamiento del mandatario, no obstante, hay posiciones encontradas en la posibilidad de que esta sea priorizada al debate y votación de la admisión de la moción de vacancia presidencial, tema que está agendado para hoy.

Las fuerzas de oposición se mantienen decididas en que el mensaje del presidente no debe paralizar el proceso de la vacancia. Jorge Montoya, de Renovación Popular, reiteró su postura a favor de que la iniciativa parlamentaria siga. Ayer indicó a Canal N que hoy pedirá a los voceros que se oficialice el mensaje del jefe del Estado en el Pleno, pero no para mañana como lo solicitó, sino luego de terminado el proceso de vacancia.

Toman esta posición a pesar de que su iniciativa puede concluir en el mismo escenario de presentación del mandatario, o de su abogado, si se llega a obtener los 52 votos para su admisión. Pero esta no podría avanzar si no alcanzan los 87 votos para aprobar la vacancia.

Por su parte, legisladores de Avanza País calificaron la iniciativa del jefe del Estado de “impertinente”. Asimismo, la bancada señaló que este pedido de Castillo es una forma de “interferir” con la continuación de la propuesta parlamentaria. La bancada Fuerza Popular, a pesar de no haberse pronunciado sobre el pedido de la presencia del presidente, es otra de las impulsoras de la vacancia.

Defienden admisión

A la posición a favor de la admisión de la moción se suma Acción Popular, cuyo vocero alterno, José Arriola, afirmó sentirse confiado de llegar al respaldo necesario para que esta se apruebe. Señala que, si esta situación se da, se darían los descargos esta semana, posiblemente miércoles o jueves.

“Sobrado vamos a conseguir los 52 votos. (...) Quien no la debe, nada teme. El presidente la va a tener bastante difícil, peor ahora con Bruno Pacheco”, enfatizó Arriola y comentó que este proceso “no tiene que ver nada” con la presentación que solicitó Pedro Castillo para el día martes. Manifiesta que esta iniciativa no puede significar una suspensión del proceso de vacancia porque “no sabemos lo que el presidente va a hablar”. Comenta, además, que esta iniciativa pareciera que busca “atenuar” la convocatoria que se le hará si se admite a debate la moción.

Si estas bancadas mantienen su posición en Junta de Portavoces, se tendrían 58 votos a favor de priorizar el proceso de vacancia. Para que llegue a ser acuerdo se requieren 64.

Consulta. Dependerá de la Mesa Directiva debatir pedidos de priorización en Portavoces.

Priorizan mensaje

Por el lado contrario se encuentran Perú Democrático, cuyo portavoz, Carlos Zeballos, expresó estar a favor de que se escuche primero al presidente, medida que pedirán que se analice en Portavoces. “Toda la vida hemos pedido la presencia del presidente. No podemos estar aplazando. Tenemos que ser coherentes con lo que pedimos”, mencionó.

En la misma línea se pronunció Wilmar Elera, vocero de Somos Perú, quien señaló que si el martes se presenta “ya estaría prácticamente fuera de foco de interpelarlo”. “Creo que podríamos aplazarlo (la admisión) siempre y cuando sea el mensaje conciliador, de reactivación económica, y que ojalá pueda hablar algo de estos temas (cuestionados)”, dijo.

Podemos y Juntos por el Perú también se orientarían a esta posición, aunque aún no tienen decisión de bancada.

En Perú Libre hay un ambiente crítico a la presentación del presidente. Su vocera alterna, Silvana Robles, señaló que conversarán con el mandatario sobre la conveniencia de esta medida, debido a que la situación tras el anuncio del ex secretario general de Bruno Pacheco de ser colaborador con la justicia puede “crear un ambiente favorable para la vacancia”. A título personal, dijo no estar de acuerdo con esta presentación. Si el oficialismo respalda priorizar el mensaje de Castillo, llegan a 44 votos.

La continuidad del procedimiento de vacancia dependería de Alianza para el Progreso (APP). Su vocero Eduardo Salhuana señala que aún no toman posición sobre qué priorizar, pero mencionó que, si los temas de los que Castillo hablará son los referidos a los argumentos de la moción de la vacancia, esta ya no tendría sentido. Sin embargo, estos no han sido informados.

Podrían sumarse a los que priorizan el proceso de vacancia o se orientan a primero escuchar al presidente Castillo.

Castillo saluda apoyo internacional

El jefe del Estado agradeció el apoyo que le dieron sus homólogos Luis Arce, de Bolivia; y Alberto Fernández, de Argentina, a través de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En ambos casos, Castillo reiteró que el Perú vive en democracia y se comprometió a que seguirá así.

También saludó la “declaración de apoyo a la gobernabilidad democrática” que firmaron diferentes alcaldes provinciales el 2 de marzo.

Reacciones

Silvana Robles, Vocera alterna de Perú Libre

“Que el señor Pacheco haya decidido ser colaborador va a ser letal, se va a crear un ambiente favorable para la vacancia. Si bien ellos pueden tener los votos, nosotros tenemos el fuero judicial para poder frenar esto”.

Eduardo Salhuana, vocero titular de Alianza para el Progreso

“Si va a hablar de Sarratea y otros cuestionamientos, sería muy razonable que el Congreso diga ‘suspendemos lo de la vacancia, lo escuchamos y después discutimos’. Pero no sabemos el contenido”.