Oficial mayor sobre que Castillo no hable de la vacancia: “No se le ha prohibido, sino invocado”

El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, se manifestó sobre el oficio remitido al presidente Pedro Castillo, en el que la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, le pide que no toque los puntos referidos a la moción de la vacancia presidencial durante el mensaje que brindará el jefe de Estado al Pleno este martes 15 de marzo.

Al respecto, enfatizó que en el documento enviado al mandatario no se le ha prohibido abordar algún tema en específico, sino que se le ha realizado una “invocación de manera muy respetuosa”, debido a que el Congreso no tiene potestad para limitar el mensaje que daría Castillo Terrones.

“Como no nos ha dicho de qué va a hablar, le decimos en el oficio que nos diga, porque él ya sabe de qué va a hablar. Se le invoca, no se le ha prohibido. Por eso, nos hemos cuidado mucho en el oficio de remisión. La presidenta (del Congreso) ha tenido mucho cuidado con esto, porque no hay un artículo en el reglamento que le prohíba (hablar sobre) el tema”, señaló en entrevista para RPP.

Asimismo, fundamentó el pedido de María del Carmen Alva con el hecho de que ya existe una invitación al jefe de Estado para que acuda el lunes 28 al Pleno a fin de dar sus descargos por la moción de vacancia en su contra, por lo que querían evitar que se tocara el mismo tema en dos fechas distintas.

“Al presidente se le ha citado para el lunes 28 específicamente para que responda los temas de la vacancia; entonces, va a venir para hablar dos veces de lo mismo. Para evitar esto, se le ha invocado de una manera muy respetuosa que no toque los temas de la moción de vacancia”, agregó el oficial mayor del Congreso.