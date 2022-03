Congresistas del sur proponen leyes para expulsar extranjeros

El siete de marzo se presentaron tres proyectos de ley en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que proponen nuevas causales en la ley migratoria para la expulsión de los extranjeros del Perú. Los congresistas Javier Padilla Romero (Renovación Popular), Edwin Martínez Talavera (Acción Popular, Arequipa) y Betssy Chávez Chino (exPerú Libre, Tacna), son los autores de estas propuestas y justifican sus iniciativas en el incremento de la inseguridad ciudadana.

El decreto legislativo Nº 1350 regula el ingreso, la salida, la permanencia y residencia de peruanos y extranjeros del país. En su artículo 58 establece 8 causales para la expulsión de un extranjero. Entre ellos están realizar trámites migratorios con documentación falsa, estar en una situación irregular al ingresar al país sin el control migratorio, atentar contra el patrimonio cultural de la nación, contra el orden público o la seguridad nacional, por mandato del Poder Judicial y al obtener la libertad luego de cumplir condena.

Padilla propuso incorporar al decreto la expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos flagrantes y que se encuentren indocumentados. Resaltó que Perú es el país con mayor ingreso de migrantes que no pasan por controles migratorios, destacó que alrededor de un millón de ellos provienen de Venezuela a causa de la crisis económica de ese país.

La congresista Chávez, por su parte, planteó agregar al artículo 32 del decreto 1350, una causal más para cancelación de la calidad migratoria: por cometer delito grave común en el Perú o fuera de él. Y a las causales de expulsión propuso añadir dos más: por haber sido detenido en flagrante delito por la Policía y por cometer un grave delito común.

Chávez argumentó que según el Inpe en el país se tienen 2580 extranjeros recluidos en los penales. En el sur, de acuerdo al Inpe, los reos extranjeros en Tacna son 79, en Arequipa 87 y en Moquegua 5, sumando 171 internos.

“La iniciativa no pretende criminalizar a los migrantes. Los términos xenofóbicos no caben en este proyecto de ley. Lo que estamos haciendo es individualizar y sancionar a los ciudadanos migrantes que no cumplan con el ordenamiento jurídico”, dijo Chávez.

La propuesta de su colega Edwin Martínez es más radical y durante su exposición generalizó respecto a que para él pocos extranjeros llegaron al país para trabajar honestamente. El parlamentario argumentó que los extranjeros deben ser expulsados si agreden físicamente y de manera inmotivada a un peruano, o pronuncien insultos de connotación discriminatoria, o si están libando bebidas alcohólicas en la vía pública o se dediquen a la prostitución o el proxenetismo.

Extranjeros dan su posición

El venezolano Gabriel D’ Andrea, coordinador del Consejo de Residentes en Tacna, dijo que las propuestas dirigidas a expulsar a extranjeros, no deben hablar de una sola nacionalidad, ello puede generar un sentimiento de discriminación.

Dijo estar de acuerdo que los extranjeros con sentencias sean expulsados, pero apoya lo que la norma actual dice: que ocurra una vez que cumplan con sus sanciones.